Alexis Peguero y José Rubio afirman: “Liranyi fue la Reina de RD en los Panam Junior”

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero y el entrenador de Liranyi Alonzo, José Ludwing Rubio, aseguraron que la atleta criolla se convirtió “En la Reina de la delegación dominicana” en los pasados II Juegos Panam Junior que concluyeron en Paraguay, el pasado fin de semana.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que viene realizando Alonzo junto a su entrenador, José Rubio, donde están teniendo una gran temporada y en Paraguay fue la única atleta que logró un oro y una plata, poniendo en alto la bandera tricolor y el atletismo dominicano, donde también impuso marcas nacionales”, precisó Peguero.

Comentó que ahora Alonzo, nativa de La Vega, se prepara para debutar en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebrará el próximo mes en Tokio, Japón.

Habla José Ludwing Rubio

De su lado, su entrenador José Ludwing Rubio, manifestó que Liranyi Alonzo ha mostrado todo su potencial en los últimos eventos internacionales y aseguró que todo ello se debe al trabajo fuerte, organizado, con disciplina y entrega.

“Vamos a seguir trabajando con ella, ahora la próxima parada será el Mundial de Atletismo donde se concentrarán allí los mejores atletas del mundo en las diferentes modalidades”, proclamó Rubio.

Alonzo viene demostrando su gran ascenso en el atletismo y lo ratificó al obtener la medalla de oro que entregó la modalidad 200 metros planos en el atletismo de los pasados II Juegos Panamericanos Junior que se celebraron en Paraguay.

Realizó un tiempo de 22.69 segundos, un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, desplazando los 22.96 segundos establecidos por Anahí Suárez, de Ecuador, el 2 de diciembre de 2021 en la edición juvenil celebrada en Cali, Colombia.

La criolla también se adjudicó la medalla de plata en los 100 metros planos.

Con la resonante victoria, Liranyi obtuvo también su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores que se celebrará en Lima, Perú, en el 2027.

Alonzo fue la atleta más destacada de la cita multideportiva juvenil, con una medalla de oro y otra de plata.

En otra gran hazaña, lograda hace pocas semanas atrás, la atleta, Liranyi Alonzo, en los 100 metros junto al medallista olímpico Lidio Feliz, en los 200 metros, obtuvieron sus respectivos boletos al Campeonato Mundial de Atletismo que se efectuó en Tokio, (Japón) del 13 al 21 de septiembre venidero.

Ambos velocistas exhibieron sus condiciones en el Campeonato Nacional de Atletismo Superior en el Complejo Deportivo Isaac Ogando de Bayaguana, dedicado a la inmortal del Deporte Juana Arrendel.