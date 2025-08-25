Acosta se queja retroceso en los Juegos Panam Jr.

El expresidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado Antonio Acosta, entiende que el colapso a nivel de los resultados obtenidos por la delegación dominicana en los recién finalizados Juegos Panamericanos Junior 2025, son una muestra clara del retroceso y del daño irreversible que sufrió el deporte local en la pasada gestión encabezada por el ingeniero Francisco Camacho.

En consonancia con la actuación de la República Dominicana en la edición de ese mismo evento del año 2021, el país dio marcha atrás de manera considerable, y expresa que eso es una alerta para que las actuales autoridades reflexionen y evalúen las causas que provocaron ese desplome.

“Esto no es un caso simple. Debe mover a preocupación en este Ciclo Olímpico, en ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”.

“De haber clasificado 183 atletas en 25 deportes en el 2021; cuatro años después, el país interviene con 95 atletas en 20 deportes, lo cual, sin profundizar mucho, debe llamar a preocupación”, sostiene.

De ganar 23 medallas en total en el 2021, los atletas locales obtuvieron sólo 8 en la versión de estos juegos, que son sumamente importantes para el país, porque marca el inicio del Ciclo Olímpico.

Propone cumbre

Opina que este descalabro en los Panamericanos junior, tanto en el medallero como en el posicionamiento, es un aviso claro para hacer un alto en el camino, y que las federaciones, Ministerio de Deportes y el COD se sienten a discutir el tema y se pueda hacer un análisis para tener una mejor visión de futuro.

Francisco Camacho

Dice que el ex ministro de Deportes, Francisco Camacho nunca apoyó, ni recibía a los federados para escuchar los problemas de los atletas juveniles, cuyas secuelas negativas alega se están observando ahora.