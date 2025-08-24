Inician hoy internacional de boliche y reconocerán juveniles

Con la participación de 130 jugadores representado a diferentes naciones se iniciará hoy a las 6:00 pm, el torneo internacional de boliche, teniendo como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde se espera una gran asistencia de autoridades y deportistas que gustan de esta disciplina, donde reconocerán a los juveniles ganadores de medallas en los Panam en Guatemala.

La justa forma parte de las actividades del 30 aniversario del centro deportivo, uno de los más modernos del área.

El evento se inicia con el desfile de los bolicheros participantes; en representación de cada país; que cada año.

Para la ocasión se colocará la mesa principal, con los invitados, representantes de la Federación de Boleadores Dominicanos.

La justa internacional que se lleva a cabo cada; en la programación del aniversario del SBC, dond y viernes se reúnen los más destacados bolicheros de varios países.

Las competencias se realizarán a partir de mañana con dos rondas a la 1:30: pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes por equipos, el sábado evento especial.

Se competir en masculinos y femeninos, en Senior y super Senior.

Los detalles de la justa fueron ofrecidos por los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche uno de los más modernos del área.

Durante el acto hablará el cronista deportivo Romeo González.

Reconocimiento

En la ceremonia se reconocerá a los bolicheros dominicanos que ganaron medallas en el Toneo Panam Juvenil en Guatemala.

Recibirán placas y realizaran el saque los bolicheros Jean Aquino y Manuel Ortega en dobles masculinos, y Ortega ganó bronce individual. Rosalía Guzmán y Letizia Santos, bronce en dobles femeninos sub-21.