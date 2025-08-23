Vicepresidenta inaugura polideportivo en PUCMM de Santiago auspiciado por Banreservas

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la inauguración del polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago, obra auspiciada por el Banco de Reservas en cumplimiento a un acuerdo suscrito entre ambas instituciones.

Raquel Peña valoró las nuevas instalaciones deportivas puestas a disposición de cientos de jóvenes deportistas que cursan una carrera en la institución de estudios superiores de la región norte del país.

“Esta obra se suma a un esfuerzo amplio en favor del deporte y la juventud que, desde nuestro Gobierno y bajo el liderazgo del Presidente Luis Abinader, asumimos como un compromiso sin precedentes”, precisó la vicemandataria.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, dijo que esta obra demuestra la firme visión y compromiso, tanto de la universidad como del Banco, en beneficio de la comunidad educativa y de todos sus moradores, principalmente los jóvenes que tienen pasión por los deportes.

“De esta manera, seguimos demostrando que apoyar al deporte ha sido una constante de Banreservas y que su presidencia ejecutiva actual, junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, están muy conscientes del alto valor educativo del deporte”, expresó.

Deporte y recreación

Agruilera explico que “los trabajos incluyeron el remozamiento completo de la cancha, tales como reforzamiento del suelo, armado del armazón de la estructura metálica del techo, la confección de graderías y barandas, pintura, espacios para baños, entre otros, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para este género de edificaciones. El área abarca un espacio de aproximadamente 1,150 metros cuadrados”.

Manifestó que la obra constituye un espacio idóneo para que los niños y jóvenes que desean practicar deportes puedan ejercitarse, en procura de una excelente salud físicay sana recreación para ellos y sus familias.

El rector de la PUCMM, Secilio Espinal, resaltó que las modernas y acogedoras instalaciones deportivas auspiciadas por Banreservas contribuirán a promover el binestar integral de la comunidad universataria, al tiempo de presisar que fueron estructuradas en sintonía con la visión insticuional de la Univerdad, que la impulsa a formar hombres y mujeres comprometidos con la transformación social desde una formación inspirada en una filosofìa humanística y cristiana.

Cabe destacar que Banreservas y esa academia mantienen una estrecha relación de colaboración, que ha permitidodesarrollar acciones conjuntas como la inauguración delBanreservas Café en Santo Domingo, en la sede académica de Santo Domingo, consistente en un innovador modelo de negocios dirigido a los futuros profesionales que se forman en dicha institución de altos estudios.

Una cancha multifuncional

La instalación deportiva incluye una cancha multifuncional apta para baloncesto, voleibol y fútbol, así como espacios preparados para albergar eventos multitudinarios de tenis de mesa, judo, karate, taekwondo y ajedrez.

El tabloncillo profesional está certificado por la FIBA, ya que garantiza estándares de calidad para competencias nacionales e internacionales. Además, cuenta con graderías modernas con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños, cuarto eléctrico y de datos, y áreas de almacenamiento para utilería deportiva.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes gubernamentales, autoridades académicas, ejecutivos de Banreservas, líderes deportivos, estudiantes y colaboradores.