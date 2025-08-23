Presidente Abinader y ministro Kelvin Cruz entregan Multiuso Club Luperón

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de las remodeladas instalaciones del Club Luperón, acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El acto marcó la reapertura de un espacio deportivo que llevaba más de dos décadas sin recibir atenciones significativas.

La obra abarca más de 1,200 metros cuadrados remozados. Con estas mejoras, se devuelve a la comunidad un escenario digno para la práctica deportiva y la recreación familiar.

Para preservar la inversión, el ministro Kelvin Cruz juramentó un voluntariado que se encargará de su vigilancia y cuidado.

Cruz destacó que la obra era un anhelo de los residentes del Ensanche Luperón y zonas aledañas. Recordó que hacía más de 22 años que el club no recibía intervenciones de este tipo, por lo que calificó la entrega como un día de fiesta para el sector.

El ministro informó que, además de esta remodelación, ya se han iniciado tres nuevos proyectos de multiusos en diferentes comunidades. Subrayó el compromiso del presidente Abinader con el deporte y la juventud dominicana.

El remozamiento incluyó la instalación de un tabloncillo de madera maple certificado por FIBA, la construcción de gradas, oficinas administrativas, vestidores y mejoras en las áreas exteriores. También se reparó la estructura metálica del edificio.

El presidente del club, Carlos Báez, agradeció el esfuerzo del Gobierno y aseguró que el nuevo multiuso será un espacio donde "nacerán muchas ilusiones" para los jóvenes de la comunidad.

Al acto asistieron figuras del deporte como Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; y Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto. La ceremonia fue bendecida por el padre Nelson Acevedo.

Las instalaciones fueron equipadas con modernos tableros, pizarra digital, reloj de 24 segundos y nuevos asientos para los fanáticos. Además, se realizaron trabajos de pintura, carpeta asfáltica, cierre perimetral e instalaciones eléctricas.

Con esta entrega, el Ensanche Luperón recupera un multiuso renovado, que no solo fortalecerá la práctica deportiva, sino que también servirá como un punto de encuentro comunitario para impulsar la integración social y el desarrollo juvenil.