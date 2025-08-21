Liranyi Alonzo, oro, récord y clasificación en 200 metros a Lima 2027

La dominicana Liranyi Alonzo exhibió un gran nivel al conquistar la medalla de oro que entregó la modalidad 200 metros planos este jueves en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Alonzo hizo un tiempo de 22.69 segundos en la especialidad, un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, desplazando los 22.96 segundos establecidos por Anahí Suárez, de Ecuador, el 2 de diciembre de 2021 en la edición juvenil celebrada en Cali, Colombia.

Con la resonante victoria, Liranyi obtuvo también su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores que se celebrará en Lima, Perú, en el 2027.

Alonzo fue la atleta más destacada de la cita multideportiva juvenil, con una metalla de oro y otra de plata. En su participación en Cali 2021, la velocista quedó cuarta en los 100 metros y no vio acción en los 200 metros, tras ser descalificada en la eliminatoria, pero sí participó en la cuarte 4x400, la cual fue sacada por falsa salida.

La presea de plata recayó sobre Marleth Ospino, de Colombia, con un tiempo de 23.14 segundos, mientras que el bronce lo obtuvo Keliza Smith, de Guyana, quien recorrió la distancia de los 200 metros en 23.42 segundos.

La República Dominicana, que asistió a los Panamericanos Junior con 95 atletas, llegó a seis medallas, incluida una de oro, dos de plata y tres de bronce, y ocupa el puesto 17 de la cita juvenil.

En la semifinal, al juvenil velocista consiguió el mejor tiempo de las dos clasifitorias de los 200 metros planos al ocupar el primer lugar del primer heat de la prueba al detener el reloj en 23.33 segundos.

Laura Martínez, de Colombia, quien hizo un tiempo de 23.61 segundos, fue la segunda clasificada en la eliminatoria, mientras que Lanica Locker, de Antigua y Barbuda, con 23.64 segundos, entró tercera, y Alliah Baker, de Jamaica, fue cuarta en la clasificación, con 24.23 segundos.

Keliza Smith, de Guyana, ganadora del bronce, ocupó el primer lugar del segundo heat clasificatorio, con un tiempo de 23.73 segundos, mientras que la colombiana Marleth Ospino, la cual ganó la plata, fue segunda con 23.76 segundos; Emily Martín, de Canadá, obtuvo el tercer puesto con 23.81, y en cuarto clasificó Marissa Palmer, de Jamaica, con 23.82 segundos.