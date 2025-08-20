Yorkis Carvajal obtiene bronce, la quinta presea RD en los Panam Junior

Yorkis Carvajal Lerbours se adjudicó la medalla de bronce al derrotar por 9-5 a Abel Sánchez, de Perú en combate de los 60 kilos del estilo greco del torneo de lucha de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran aquí.

En el global, Carvajal se llevó el metal de tercer lugar por puntos 3-1 de su oponente.

“La clave de esta victoria fue no rendirme luego de sacar la ventaja, porque aunque llegué agotado al final, traté de no demostrárselo, y pude resistir hasta el final”, comentó Carvajal Lerbours.

En su primera pelea, Yorkis perdió por puntos 1-3 ante el mexicano Ángel Segura.

La República Dominicana arribó a su quinta medalla en los Juegos Panamericanos Junior, incluidas dos de plata y tres de bronce.

Lucha sumó una medalla de un total de cinco competidores que llevó al colchón en la fecha, y cerrará el sábado con cuatro deportistas en el estilo libre.

El dominicano Starlin Laguerre Laurens, en la disputa por la medalla de bronce, fue derrotado 1-5 (3-1 por puntos del oponente) por Joenni Gómez, de Cuba, en cambate del estilo greco, 77 kilos masculinos masculinos.

Laguerre Laurens ganó el primer pleito de los cuartos de final al imponerse por 8-0 (4-0 por técnica superior) ante Raymin Hosseini, de Paraguay, y en la semifinal cayó por 0-4 ante Darfel Parada, de Venezuela.

En el peso de los 130 kilos, el quisqueyano José Núñez Encarnación fue superado por puntos (2-6) por Wesley Barros, de Brasil, quien le propinó una caída en la disputa por la medalla de bronce.

Núñez Encarnación perdió su primer combate por 1-2 ante Luis Taveras, de Venezuela, y en el segundo pleito derrotó por 6-0 (caída) a Ayden Williams, de Barbados.

En la semifinal, el dominicano fue derrotado por superioridad técnica (9-0) por Ikaika Attao, de Estados Unidos, resultado que lo envió directo a la disputa por el bronce.

En otros resultados, Luis Figuereo Suero quedó eliminado al sucumbir 3-7 ante Manuel Browun, de Panamá, en combate de la categoría 87 kilos. El

resultado final fue 5-0, por descalificación) del peleador dominicano en los cuartos de final.

Elvis Balbuena Bueno, en los 97 kilos, quedó sin opción de medallas tras ser superado 2-5 por Thalyson Aleixo, de Brasil.