Marileidy Paulino queda cuarto en los 200 metros del evento Athletissima

La estelar Marileidy Paulino llegó cuarto en la prueba 200 metros de Athletissima, escenificada en la pista del Stade Olympique de la Pontaise, en Lausana, Suiza, la cual fue ganada por la estadounidense Brittany Brown.

Marileidy cronometró 22 segundos y 43 centésimas en una emocionante carrera, detrás de Brown, medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos “París 2024), quien cruzó la meta primero con tiempo de 22.23.

El segundo lugar correspondió a la nigeriana Favour Ofili (22.31) y el tercero a Marie-Josée Ta Lou-Smith, de Costa de Marfil (22.37). En quinto finalizó Dina Asher-Smith, de Gran Bretaña, con tiempo de 22.64.

La dominicana, quien lidera la modalidad de los 400 metros plantos, con 24 puntos, tiene un puesto asegurado en la final de la Liga Diamante y compitió con la finalidad de mantenerse en forma de cara a los Mundiales de Atletismo en Tokio, programados del 13 al 21 de septiembre.