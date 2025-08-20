Marileidy Paulino corre esta tarde en la parada de Athetissima

La campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino competirá hoy en la parada de la serie Athletissima, que se celebra en Lausana, Suiza, ciudad donde se encuentra la sede del Comité Olímpico Internacional.

Paulino, quien es nativa de Nizao, estará en la pista a las 2:50 de la tarde, hora dominicana.

En esta ocasión, Paulino tendrá frente a sí a rivales de peso como la barení Salwa Eid Naser y la neerlandesa Lieke Klaver, quienes intentarán frenar lo que sería su histórico cuarto triunfo consecutivo en la prueba de una vuelta al óvalo, mientras aún se define su presencia en la final.

La velocista dominicana correrá los 200 metros planos en el Stade Olympique de la Pontaise, siendo esta la primera competencia en dicha distancia que disputa dentro de la serie en la actual temporada.