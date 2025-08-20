En 2025, ¿cuánto dinero ha ganado Marileidy Paulino?

Marileidy Paulino corre tan rápido como crece su fortuna.

En lo que va de 2025, la gacela de Don Gregorio acumula 453 mil dólares en premios, de acuerdo con las cifras anunciadas en los eventos donde ha competido.

La campeona olímpica de los 400 metros lisos ha participado en 10 pruebas durante los ocho meses que lleva el año. Su recorrido inició en marzo, en México, en la Copa de Titanes de Atletismo de Mérida, donde corrió los 200 metros y se adueñó del primer lugar.

En abril, participó en la Kingston League, celebrada en Jamaica, donde finalizó en el tercer puesto. Según lo informado por los organizadores, ese resultado le significó unos 30 mil dólares.

Un mes después, en mayo, la velocista brilló en el Grand Slam Track, el evento con mayor compensación económica del atletismo, incluso por encima de la Liga de Diamante y los Campeonatos Mundiales. Paulino se alzó con los máximos honores en las paradas de Miami y Filadelfia, en ambas ocasiones compitiendo en los 400 y 200 metros.

Michael Johnson, presidente del circuito, prometió 100 mil dólares para cada atleta que logre el primer lugar. El Grand Slam Track se compone de cuatro eventos anuales, con una bolsa total de 12.6 millones de dólares en premios. La liga ha atraído a figuras de talla mundial y busca revolucionar el interés en el atletismo.

Sin embargo, a finales de 2024 varios corredores denunciaron que Johnson no había cumplido con los pagos prometidos. Hasta la fecha, se estima que adeuda unos 13 millones de dólares, incluidos los premios de dos victorias de primer lugar de Paulino.

A mediados de junio, el evento programado en Los Ángeles fue cancelado, ya que los organizadores no lograron asegurar la inversión y prefirieron suspender la final para evitar mayores pérdidas y estabilizar el proyecto.

Estadísticas

En julio, la dominicana comenzó su participación en la Liga de Diamante. Ganó en la primera parada, en Mónaco, y volvió a imponerse en Polonia. Esta liga otorga 10 mil dólares por triunfo en la fase clasificatoria, mientras que la final reparte 30 mil al primer lugar.

Este miércoles, Paulino estuvo en el evento de Athletissima, donde finalizó en la cuarta posición y se llevó apenas 3 mil dólares.

La dominicana, quien lidera la modalidad de los 400 metros plantos, con 24 puntos, tiene un puesto asegurado en la final de la Liga Diamante y compitió con la finalidad de mantenerse en forma de cara a los Mundiales de Atletismo en Tokio, programados del 13 al 21 de septiembre.