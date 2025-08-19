El Sebelén Bowling Center celebrará su torneo aniversario internacional

El boliche dominicano se vestirá de gala con la celebración del XIX torneo internacional de bolos, evento que tendrá como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center con la participación de más de 130 jugadores representando a diferentes naciones del área.

La justa internacional, que se lleva a cabo cada año en la programación del aniversario del SBC, reúne a los más destacados bolicheros de varios países.

Se inaugurará el 25 del presente mes a las 6:30 pm, con un acto que incluye el desfile de los jugadores, representando a cada país, que buscarán los primeros lugares, además se realizará un brindis a los asistentes y actividades.

Alex Prats, prominente integrante de la selección nacional de boliche.

Competirán bolicheros de Puerto Rico, México, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y una delegación de dominicanos residentes en Nueva York.

Previo al evento se jugará sábado y domingo el tradicional evento de "not tap".

Las competencias oficiales se realizarán el martes 26, con dos rondas a la 1:30 pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes por equipos, y el sábado evento especial.

Se competirá en masculinos y femeninos, en Senior y súper Senior. Se premiará a los tres primeros lugares en cada categorías.