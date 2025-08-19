Comité Organizador JCC 2026 socializa con directivos de Panam Junior

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 realizó un recorrido por diversas áreas del Comité Olímpico Paraguayo a fin de socializar con su similar de los II Juegos Panamericanos Junior sobre la logística del montaje de la cita multideportiva.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, encabezó el recorrido, acompañado de los miembros Garibaldy Bautista, también presidente del Comité Olímpico Dominicano, Tony Mesa, director técnico de los Juegos, y Fernando Langa.

"Para nosotros ha sido una gran satisfacción venir aquí a socializar con los organizadores de los Juegos Panamericanos Junior para compartir con ellos sus experiencias en la organización, ver la interacción y colaboración que podemos tener ya que los retos son muy similares", explicó Monegro en una intervención ante la prensa internacional que cubre la justa juvenil.

Los directivos dominicanos observaron instalaciones y áreas administrativas, a la vez que se reunieron e interactuaron con diversos responsables del montaje en la capital del Paraguay.

Estos trabajos se desarrollaron en el clúster principal de los Panamericanos Junior: el Comité Olímpico Paraguayo, el cual posee una notable cantidad de instalaciones.

Monegro explicó a los periodistas presentes en la sala de prensa que Santo Domingo 2026 será una gran celebración por tratarse del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la justa regional más longeva del mundo.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto del 2026 con la participación de algo más de 6 mil atletas de 35 países.