Tenimesista Vila Mena suma otro bronce a RD en los Juegos Panam Junior

La República Dominicana llegó a tres medallas, tras el metal de bronce del tenis de mesa ganado por Ramón Vila Mena en la novena jornada de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay.

En la fecha, el atletismo entró con fuerza con la actuación de Liranyi Alonzo, que impuso récord de los juegos y avanzó a la final de los 100 metros planos, mientras que Yeral Núñez también se clasificó para la disputa de las medallas en los 400 metros vallas.

El esquí acuático también obtuvo la final en slalom y salto, modalidades de esa disciplina que se llevarán a cabo este miércoles.

En el voleibol sala, el sexteto masculino sufrió su segunda derrota, mientras que los seleccionados de voleibol playa mordieron el polvo de la derrota en sus respectivas ramas.

Vila mena bronce

Vila Mena ganó la medalla de bronce en la modalidad de sencillos al caer en la ronda semifinal, en un batallado partido, ante el brasileño Leonardo Ilzuka este lunes en el torneo de Tenis de Mesa.

El partido se definió en el séptimo y decisivo juego. El brasileño, que ganó 4 sets por 3, avanzó a la final para discutir el oro. Los parciales quedaron 11-6, 13-11, 8-11, 8-11, 11-7, 9-11, 11-7 a favor de Ilzuka.

Con el resultado, el tenis de mesa dominicano obtiene su primera medalla en la cita juvenil multideportiva y buscará alzarse con otra en las competencias por equipo que arrancan este martes.

Vila Mena la aseguró al derrotar 4 sets por 1 a Víctor Ying Xie, de Estados Unidos, en partido de los cuartos de final.

Los parciales finalizaron 12-10, 6-11, 11-5, 11-5, 11-9.

La dominicana Soranyi Alonzo llegó primero a la meta en el hectómetro, la competencia reina de cualquier evento multidiciplinario.

atletismo

Los velocistas Liranyi Alonzo y Yeral Núñez clasificaron a la final de sus respectivas modalidades en el primer día este lunes de las competencias de atletismo.

Liranyi obtuvo el derecho de discutir el oro en la final de los 100 metros planos con un tiempo de 11.08 segundos, nuevo récord de los Juegos, el cual estaba en poder de Frances Colón, quien recorrió la distancia en 11.32 segundos en la primera versión celebrada en el 2021 en Cali, Colombia.

“Es la segunda marca de la temporada, mi marca es 11.04, y espero romperla en la final. Lo he logrado con mucho trabajo, disciplina, no desenfocarme, y la mente positiva para que mi cuerpo pueda responder”, afirmó Alonzo, quien afirmó que a diferencia de su participación en Cali, en los I Juegos Panamericanos Junior, en esta ocasión está más madura.

En el segundo lugar entró Shaniqua Bascombe, de Trinidad y Tobago, con un tiempo de 11.17 segundos, y en el tercer peldaño clasificó la puertorriqueña Gladymar Torres, con 11.35 segundos.

Yeral en la final 400 vallas

Yeral Núñez también apartó su ugar para la final de los 400 metros vallas al entrar con el tercer mejor tiempo (49.75 segundos) de la prueba celebrada en el Estadio de Atletismo de Asunción.

El velocista se mostró optimista de estar en el pódium de la especialidad, cuya final se realizará este miércoles.

“Ya estamos en confianza, de vuelta al ruedo, luego de superar las lesiones que tuve al principio de la temporada, y hemos estado trabajando muchos aspectos. Estamos en pódium, vamos por lo más alto”, aseguró Núñez.

El primer lugar de la semifinal recayó sobre el brasileño Matreus Da Silva, quien paró el reloj en 48.23 segundos, y el segundo puesto fue para Tyreece H¡yman, de Ja…