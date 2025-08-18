Senador Antonio Taveras propone proyecto de ley sobre Mecenazgo Deportivo

El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, realizó una ponencia sobre que persigue el proyecto de ley de Mecenazgo Deportivo, señalando que su principal propósito es un mayor respaldo del sector privado en el movimiento.

Taveras fue el encargado de tratar el tema de clausura del curso Gestión Moderna del Deporte y Valores del Movimiento Olímpico, impartido por el Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de su Academia Olímpica, el cual estuvo dirigido a los dirigentes de la Unión Deportiva de la Provincia Santo Domingo (UDEPROSADO).

“El deporte siempre ha sido una cenicienta para nuestros gobiernos. Pocos han tenido planes definidos para respaldar el deporte”, expresó el senador, quien indicó que el poco dinero que se recauda de impuestos se debe invertir en salud, deporte y educación.

Durante su exposición, explicó que el Mecenazgo Deportivo busca motivar al sector privado a invertir en el deporte, lo cual les beneficiaría con una reducción en el pago de impuestos.

Uno de los expositores que participó en el día de cierre fue el ingeniero Rafael Damirón, uno de los fundadores de la Academia Olímpica del COD, quien trató el de los antecedentes e historia del movimiento olímpico.

El ingeniero Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica del COD, agradeció la participación de cada uno de los disertantes, así como a cada uno de los dirigentes de UDEPROSADO que participó en los tres días de taller.

Al finalizar el curso, les fueron entregados certificados de participación a cada uno de los dirigentes que participaron en este curso de inicialización que imparte el COD, con el auspicio del programa de Solidaridad Olímpica.