Cabarete será el epicentro del Master of the Ocean

La residencia de la Embajada de Alemania en Santo Domingo se convirtió en “el primer oleaje” de cara al Master of the Ocean 2025.

Con un cóctel cargado de entusiasmo, la embajadora Maike Friedrichsen encabezó la velada que sirvió como campanazo inicial para la vigésima edición de la competencia más completa de deportes acuáticos en el Caribe.

Del 17 al 21 de septiembre, Cabarete, en Puerto Plata, volverá a ser el epicentro mundial de surf, windsurf, kitesurf, stand-up paddle y wing foil, con atletas internacionales y locales midiendo fuerzas en un escenario natural que cada año confirma su reputación como meca de los deportes de agua.

Durante su discurso, Friedrichsen resaltó los lazos culturales y deportivos entre Alemania y República Dominicana, al tiempo que subrayó cómo este evento ha sido una plataforma para proyectar al país como destino turístico de clase mundial.

La representación del Ministerio de Turismo también dejó claro el peso del torneo. Carlos Peguero, viceministro de Cooperación Internacional, junto a Yira Vermenton, directora de Iniciativas Provinciales, coincidieron en que el Master of the Ocean no solo coloca la costa norte en el mapa global, sino que también fortalece la comunidad que vive del mar y del deporte.

El encuentro en la embajada reunió a figuras clave del turismo, el deporte y la comunidad.

Allí estuvieron presentes Leoni Perthold, atleta y emprendedora dominico-alemana ligada al océano; Adolfo Ramírez, juez y referente del turismo deportivo en Cabarete; y Francis González, Campeón Overall del Master of the Ocean y múltiple medallista en las ediciones recientes.

Además, también participaron Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, Yerik Pérez, miembro ejecutivo de la Lidom y Frandiel Gómez, clavadista.

El evento, organizado por Happy Dolphins DR, no es solo competencia. Desde hace dos décadas ha sido un motor de formación, socorrismo y conciencia ambiental, creando un puente entre el desarrollo turístico y la conservación del océano.

En su edición aniversario, la cita deportiva promete un espectáculo único: las olas de Playa Encuentro recibirán las batallas de surf y paddle, mientras que la bahía de Cabarete será escenario del kite, el windsurf y el wing foil, disciplinas que aseguran adrenalina pura y la confirmación de por qué este rincón del Atlántico es único en el mundo.