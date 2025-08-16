Tenismesistas avanzan a cuartos de final en dobles en los Panam Junior

Los juveniles Dafne Sosa, Rafael Cabrera, Arianna Estrella y Ramón Vila avanzaron a los cuartos de final en la modalidad de dobles del torneo de tenis de mesa que se juega en el Estadio de esa disciplina como parte de los II Juegos Panamericanos Junior de esta ciudad.

En dobles mixtos, Ramón Vila y Arianna Estrella ganaron sus dos partidos de este sábado. En el primer choque el dueto venció 3 sets por 1 al selectivo de Paraguay, con parciales 7-11, 11-0, 11-5, 11-8.

En cuartos de final, Vila y Estrella enfrentarán a la pareja brasileña, integrada por Felipe Doti y Karina Senaga.

En dobles femeninos, Dafne Sosa y Arianna Estrella también se colocaron a un paso de asegurar la presea de bronce al derrotar por 3-2 (12-10, 11-8, 10-12, 7-11, 11-7) a las peruanas Karla Mendoza y Natzumi Aquije.

En los cuartos de final, las dominicanas se medirán ante el dueto brasileño Karina Senaga y Beatriz Mendonga.

En dobles masculinos, Ramón Vila y Rafael Cabrera despacharon 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) a la dupla salvadoreña Ángel Amaya y Fernando Molina.

En cuartos, Vila y Cabrera jugarán ante Felipe Doti y Leonardo Ilzuka, de Brasil.

En otros resultados, Rafael Cabrera y Dafne Sosa quedaron eliminados en la segunda ronda de dobles mixtos al ceder por 1-3 (11-9, 5-11, 10-12, 8-11) ante la representación de Venezuela, integrada por Carlos Ríos-Dakota Ferrer.

En el primer partido, la pareja dominicana se impuso por 3-1 (10-12, 11-6, 11-9, 11-8) ante los paraguayos Iván Pastore y Lía Arzamendía.

En sencillos femeninos, Arianna Estrella perdió 2-4 (11-7, 5-11, 9-11, 11-6, 4-11, 9-11.