Marileidy Paulino domina Liga Diamante en Polonia; gana tercer título del año

La dominicana Marileidy Paulino volvió a implantar respeto en la Liga Diamante al conquistar la parada de Silesia, Polonia, la mañana de este sábado.

Paulino cronometró 49.18 segundos para ganar su tercera aparición del año en los 400 metros planos en la principal liga del atletismo mundial.

La gacela de ebano se empleó a fondo en los últimos 50 metros de la carrera para superar a Eid Naser Salwa, quien registró 49.27 segundos, mientras que la noruega Henriete finalizó tercera con tiempo de 49.83.