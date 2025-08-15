Equipo voleibol femenino, bronce en Panam Junior

El equipo de la República Dominicana se alzó con la medalla de bronce al derrotar 3 sets por 1 a su similar de Argentina en un disputado partido del torneo de voleibol femenino celebrado este viernes en la cancha del COP Arena de esta ciudad como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

La representación criolla jugó con el corazón para imponerse con parciales 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19 ante un equipo argentino que también quería el metal de tercer lugar del voleibol de la cita multideportiva.

“Esta medalla sabe a oro, fue muy trabajada y esperamos seguir trabajando fuerte para lograr llegar a lo más alto”, manifestó Katielle Alonzo al concluir el partido.

Con la presea de bronce del voleibol, la República Dominicana consiguió su segunda medalla en los II Juegos Panamericanos Junior, tras el metal de plata del judo José Brache Jarquín en la categoría +100 kilos.

El ataque de las ganadoras fue conducido por las estelares Katielle Alonzo, con 20 puntos, y Alondra Tapia, con 18 tantos, mientras que la central, Florangel Terrero agregó nueve unidades y sobresalió con efectivos bloqueos en momentos importantes.

“Un un momento muy duro, un juego batallado, pero todo salió en el juego y pudimos llevarnos la victoria. El enfoque y seguir las instrucciones del entrenador fueron claves para llegar a la victoria”, señaló la jugadora Crismeily Paniagua.

En la causa perdida, Paula Tomasa anotó 24 puntos, pero no pudo evitar la derrota, en tanto que, Keila Llanos aportó 10 tantos y Gisela Otamendi terminó con 15 unidades.

En las estadistas del juego, Argentina dominó el ataque 49-42, mientras el equipo dominicana el bloqueo 14-8 y el servicio Argentina 10-5.

Los dos primeros parciales fueron dominados por las muchachas de la República Dominicana con buenos remates de Katielle Alonzo, Alondra Tapia y buenos bloqueos de Terrero y Puente.

La libero dominicana Kirssy Fernández realizó una espléndia labor defensiva que fue importante para la victoria.

En el tercer games, las voleibolistas de Argentina consiguieron un segundo aire y lo ganaron 25-21, con una buena actuación ofensiva de Tomasa, Llanos y Otamendi, que castigaron la defensa contraria.

El partido se tornó bien reñido en los cuatro parciales, donde la pizarra llegó a cambiar de manos en varias oportunidades.

En el cuarto set, Argentina tomó la delantera temprano en el marcador 7-5, sin embargo, un violento ataque de Katielle Alonzo puso arriba a las dominicanas con potentes remates.

Las medallistas de bronce lograron hacer un rally de 6-0 para llevar la pizarra de 13-11 a 18-11, con remates de Alonzo y Tapia, así como bloqueos de Terrero y Puente, que les sacó el aire a las argentinas, que intentaron el juego, pero las criollas resistieron al ataque y ganaron 25-19.