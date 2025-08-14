Soto, Mauricio y Montás envían mesajes atletas participarán en los Juegos JPD

Ante la inauguración de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025, que iniciarán hoy a las 4:00 de la tarde en el Lehman College, del Bronx, los jugadores dominicanos Juan Soto, Ronny Mauricio, Frankie Montás y Gregory Soto, de los Mets de Nueva York, enviaron mensajes de apoyo a todos los deportistas dominicanos residente aquí que representarán a sus respectivas zonas en las distintas disciplinas.

“Mucho éxito a las delegaciones que representan a sus respectivos lugares en estos Juegos Juan Pablo Duarte. Estoy seguro que todos sus desvelos, esfuerzos se verán recompensados con una medalla. ¡Felicidades a todas la delegaciones!”, dijo el estelar Juan Soto.

El lanzador Frankie Montás también le deseó éxito a los jóvenes dominicanos que están por competir del 15 al 31 de agosto en esta edición.

El utility, Ronny Mauricio, también le deseó exito a los más de 2,300 jóvenes atletas dominicanos que participarán en esta justa atlética en más de 20 dosciplinas deportivas.

“Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros y nuestros atletas dominicanos residente aquí que participarán en los Juegos Juan Pablo Duarte de NY 2025. Estamos seguros de que gracias a su preparación, enfoque y esfuerzo, pondrán el nombre de nuestro país en alto”, dijo el lanzador zurdo Gregory Soto.

Los cuatro jugadores de los Mets de Nueva York, felicitaron al ministro de Deportes Kelvin Cruz, por su esfuerzo e interés de montar esta fiesta deportiva para la juventud dominicana residente en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Providencia, Conecticut, y otras zonas aledañas donde los atletas dominicanos práctican su deporte favorito.

¡Qué su esfuerzo los lleve a hacer historia! ¡A poner en alto el nombre de nuestro país!”, dijeron los peloteros, referente al esfuerzo del gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deporte y Recreación, que han brindado todo el apoyo economico para que la fiesta deportiva de la dominicanidad aquí sea un éxito.

Los deportes que estarán en competencia son: Béisbol, Sóftbol, Judo, Karate, Natación, Baloncesto, Tae Kwan Do, Boliche, Domininó, Tablero, Ping Pong, Tenis de Mesa, Tenis de Cancha, Volibol, Arco y Flecha, Boliche, entre otras disciplinas.

El cronista deportivo Daniel Reyes, quien tiene la organización de sóftbol en ambas ramas, masculino y femenino, más béisbol, acompañó a los jugadores de los Mets Juan Soto, Frankie Montás, Ronny Mauricio y Gregory Soto, mientras presentaban las camisetas que usarán los atletas en estos juegos deportivo.