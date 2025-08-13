Se acerca la hora de apertura de los Juegos Juan Pablo Duarte en NY

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezará la inauguración de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025, a efectuarse el próximo viernes a partir de las 4:00 de la tarde en el Centro Apex, de Lehman College, en El Bronx.

El anuncio se hizo en una cocurrida rueda de prensa celebrada este martes en el despacho del Cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús –Chu- Vásquez.

Este evento que reunirá alrededor de 2,500 atletas dominicanos en más de 20 disciplinas deportivas, dedicado a la doctora Nurys de Óleo y al licenciado Luisín Mejía Oviedo, cuenta con el apoyo económico del gobierno dominicano a través del Misterio de Deportes y el montaje organización de la Unión Deportiva Dominicana NY.

Se anunció que las fases competitivas se llevarán a cabo hasta el 31 de este mismo mes de agosto, en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.

El pasado sábado inició en Manhattan el recorrido del fuego patrio, el cual fue portado por calles y avenidas por decenas de atletas dominicanos.

Roberto Rojas, director general de los juegos, dijo que los Juegos Deportivos de Verano Juan Pablo Duarte 2025, quedarán marcados en la historia del deporte dominicano en el exterior.

“Estamos listos para llevar a cabo la fiesta deportiva de la dominicanidad”, subrayٕó un motivado Roberto Rojas, quien agradeció al ministro Kelvin Cruz por el interés de llevar a cabo el montaje de estos juegos deportivos.

Asimismo, extendió el agradecimiento al cónsul Jesús --Chu-- Vásquez por su preocupación por el deporte aquí.

Chu Vásquez, de su lado, recordó que a su llegada a Nueva York a desempeñar su function de consul, se reunió con los dirigentes deportivos y precisamente ahí nació el interés de montar estos juegos.

“Recuerdo que llamé al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y les informé sobre la inquietud del movimiento deportivo dominicano aquí en Nueva York, y él me dijo ponga la fecha para yo reunirme con ellos allá, y así fue, vino y formamos un comité”, manifestó.

Agregó que la comunidad dominicana no vas a olvidar la celebración de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte.

Evarito Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana NY y Pedro Pablo Pérez, director técnico, intervinieron en el masivo encuentro con miembros de la prensa dominicana en Nueva York, destacando el desbordante entusiasmo que reina en toda la comunidad dominicana en la Gran Manzana.

Atletas de las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Arco y Flecha, Lacrose, estarán compitiendo por las medallas de estos histórico juegos.