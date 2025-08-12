Judoca Brache gana la primera medalla RD en los Panam Junior

José Miguel Brache colocó a la República Dominicana en el medallero de los II Juegos Panamericanos Junior al quedarse con la presea de plata de la categoría +100 kilos al perder en la final ante el brasileño Andrey Coelho (Hansoku-Make - 3 Shidos).

El brasileño estaba arriba en el marcador con dos yukos, pero Miguel Brache fue amonestado con tres shidos (amonestación por falso ataque), el último de los cuales llegó a los 3:14 del combate, decretando la victoria para Coelho, quien se alzó con el oro.

El metal de plata de Brache es el primero que obtiene la República Dominicana, justo en la tercera fecha de la cita multideportiva juvenil que tiene lugar en Asunción, Paraguay.

Las medallas de bronce quedaron en manos de John Messe A Bessong, de Canadá, y de Kanta Ueyama, de Estados Unidos.

“Una pelea complicada, pudo haber sido completamente holgada para mi rival. Me llena de orgullo saber que consigo una medalla para mi país, a pesar del trabajo que han hecho otros deportistas”, manifestó Brache.

El deportista dijo que sus planes es seguir trabajando, entrenando y compitiendo, así como prepararse para estar en el mundial juvenil que se llevará a cabo a final de año en Perú.

Mientras, el entrenador Juan Carlos Jacinto dijo que el judo cumplió con sus objetivos de conseguir al menos una medalla, principalmente por el alto nivel de los competidores.

“Nuestros atletas hicieron un gran esfuerzo y compitieron para llevarse el triunfo, pero la experiencia ha sido satisfactoria de cara a futuros eventos”, indicó Jacinto.

En los cuartos de final, Brache despachó por ippon, a los dos minutos y 15 segundos (2:15) a Jonathan Delgado, de Cuba, y en la semifinal, en punto de oro, José Miguel le propinó un ippon a John Messe A Bessong, de Canadá, a los 4:35.

En otro resultado, Yhoseli Matos Ramírez se quedó corta en alcanzar el bronce al sufrir el revés por amonestación de tres shidos (Hansoku-Make) ante Lisrialis González, de Cuba, en el combate de la categoría -78 kilos.

Matos Ramírez fue superada en el primer pleito por Mackenzie Schultz, de Estados Unidos, quien sorprendió a la dominicana con un ippon al minuto y 48 segundos (1:48), y en el repechaje, Yhoseli le ganó por ippon, a los 52 segundos, a Paula Sánchez, de México.

La dominicana Marielin Gómez Vilorio ocupó el quinto lugar tras caer en la discusión por la medalla de bronce ante Rhadi Ferguson, de Estados Unidos, en combate de la categoría +78 kilos kilos.

Ferguson se llevó el triunfo por yuko, a los 4:00 minutos del pleito, para quedarse con el tercer peldaño de la categoría.

En los cuartos de final, Gómez Vilorio se impuso por ippon, a los 2:49, ante la brasileña Ana Soares, y en la semifinal fue superada por Kharla Casas, de Chile, tras ser amonestada con tres shidos por falso ataque, a los 3:41.