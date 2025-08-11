Voleibol femenino sufre revés; tiradora y judoca caen en finales

La juvenil Josabet Hazoury terminó en el quinto lugar al romper 18 de 50 platos posibles en la final de trap (fosa) de tiro al plato que celebra en el Polígono de Tiro de Asunción como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

Hazoury avanzó a la final al quedar en la quinta posición, de seis que avanzaron a la instancia, al quebrar 31 de 50 platos posibles en las dos rondas del segundo día clasificatorio.

En el primer día, la deportista quedó en el tercer peldaño al acertar a 39 platos de los 50 posibles en las dos rondas.

judo

Victoria Ramírez finalizó en el quinto puesto al perder por ippon, a los 0:34 segundos, ante Hannelys Espina, de Venezuela, en el combate por la discusión de la medalla de bronce de la categoría -70 kilos.

En los cuartos de final, Ramírez cayó por ippon a los tres minutos del combate ante María Eduarda Oliveira, de Brasil, y en el primer pleito de la repesca le propinó ippon, a los 22 segundos, a Valeria Duarte, de Paraguay.

Voleibol

México derrota 3-1 a RD en Voleibol Panam Junior Asunción

El conjunto de México, luego de perder el primer set, se repuso para derrotar este lunes al sexteto de la República Dominicana 3 sets por 1, con parciales 20-25, 25-20, 25-22 y 25-16) en la segunda fecha del torneo de voleibol femenino de los II Juegos Panamericanos Junior que se disputan en esta ciudad.

Con el triunfo, las mexicanas colocaron su marca en 1-1, tras el revés 1-3 ante Brasil, mientras que las quisqueyanas, con la victoria 3-0 ante Chile el domingo, también figuran con 1-1 en el Grupo B.

La República Dominicana (1-1) se enfrentará este martes al conjunto de Brasil a las 4:40 de la tarde, hora dominicana, en su tercer desafío de la justa.

El ataque de las triunfadoras fue guiado por Marcela Herrera con 16 puntos, seguida de Andrea Feliz y Aime Topete se fueron con 15 tantos, cada una.

en la causa perdida, brillaron Alondra Tapia con 22 puntos, Katielle Alonzo se fue con 13 puntos y Florangel Terrero aportó 10 tantos.

En las estadísticas del partido, México dominó el ataque 63-42, en bloqueos Dominicana 14-2 y en servicios, México 6-1.

Con excepción del primer games, las mexicanas siempre se mantuvieron delante en el marcador lo que dificultó que sus rivales les dieran caza.

En ocasiones falló la recepción de las dominicanas en momentos de contraataques. El dirigente Wagner Pacheco hizo varios cambios durante el partido buscando una reacción de sus jugadoras.