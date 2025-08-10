Delegación RD se pasea en ceremonia Panam Junior Asunción

La delegación juvenil de la República Dominicana se paseó este sábado en el emblemático Estadio Defensores del Chaco de esta ciudad en la majestuosa ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior de aquí.

La representación quisqueyana, liderada con los abanderados Elizabeth Jiménez, de natación, y José Miguel Brache, de judo, recibió los cálidos aplausos de los miles de personas que abarrotaron del Estadio.

Ataviados con el colorido uniforme de colores azul, rojo y letras blancas con el nombre de República Dominicana, la delegación quisqueyana se declaró lista para presentarse en cada uno de los escenarios de competencia desde este domingo.

Los nuevos talentos darán inicio a una nueva etapa que les permitirá defender los colores patrios y exhibir sus mejores condiciones en un evento que reúne a representaciones de 41 países.

Vistosas presentaciones artísticas, emocionante desfiles de las delegaciones, un impactante show de drones que llamó poderosamente la atención, así como un paseo por las tradiciones de Paraguay, caracterizaron la ceremonia de apertura de la cita multideportiva juvenil, que organiza Panam Sports.

Un despliegue de bailarines y fuegos artificiales dieron inicio a la ceremonia, que contó con la presencia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, así como el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez López Moreira, y César Ramírez, ministro de deportes de Paraguay, entre otros.

Los II Juegos Panamericanos Junior, definidos como un legado hacia el futuro, se llevarán a cabo hasta el 23 de este mes.

“Gracias por acompañarnos por celebrar esta fiesta del deporte de América. Ustedes, jóvenes, van a ser los mejores atletas del mañana. Todos están aquí por sus méritos y muchos van a clasificar directamente a Lima 2027”, señaló Neven Ilic, titular de Panam Sports.