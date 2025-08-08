Delegación dominicana desfila este sábado en la inauguración Panam Junior

La República Dominicana tomará parte este sábado de la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior que se vivirá desde las 7:00 de la noche (6:00 de la tarde hora RD) en el emblemático Estadio Defensores del Chaco.

La delegación quisqueyana, que estará encabezada por el ingeniero Garibaldy Bautista, y el licenciado Luis Chanlatte, así como el jefe de misión, Miguel Hernández; Dulce María Piña, subjefa de misión, y el director técnico Juan Febles, estará llegando al escenario de la gran fiesta a las 4:00 de la tarde.

Además, integran el representativo criollo que estará en el tradicional desfile de las delegaciones los atletas de boxeo, esgrima, natación, judo y skateboarding, los cuales muestran un gran optimismo.

Tras llevarse a cabo la primera reunión de Jefes de Misiones de los 41 países en el salón de actividades del Comité Olímpico Paraguayo, la delegación dominicana quedó definida con un total de 95 atletas, incluidos 54 en la rama masculina y 41 en femenino.

En los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán del 9 al 23 de este mes, competirán más de cuatro mil deportistas provenientes de todo el continente en busca de demostrar el talento y la proyección de una nueva generación comprometida con la excelencia deportiva y la integración regional.

La cita multideportiva, que busca crear huella y que promueve Panam Sports, se desarrollará en 28 deportes.

Según los reportes, el comité organizador de los juegos ha preparado un show artístico que tendrá la participación central del reconocido artista argentino Tiago PZK, referente de la música urbana contemporánea.

También intervendrán una destacada selección de talentos nacionales que pondrá en valor la riqueza musical paraguaya.