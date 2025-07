Conmociona la tala de árboles en el Centro Olímpico

La idea de transformar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en una instalación modelo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ha venido acompañada de varias imágenes que ha indignado a muchos: árboles talados.

La preparación del país como sede del evento ha dejado, al menos hasta ahora, una factura ambiental difícil de ignorar. Lo que debía ser un proceso de renovación deportiva ha encendido las alarmas entre ambientalistas y ciudadanos que cuestionan el costo ecológico de esta transformación.

La Fundación Wiche García Saleta fue la primera en alzar la voz, denunciando que aproximadamente 300 árboles han sido cortados en el recinto, calificando la situación como una agresión directa a uno de los principales pulmones de la capital.

Aunque reconocen que en ciertos casos puede ser necesario intervenir zonas verdes, criticaron la falta de criterios técnicos visibles.

“Nosotros entendemos que, en un área boscosa como es este parque, se tenga que eliminar árboles enfermos y sustituirlos por árboles jóvenes, pero tumbar áreas boscosas completas es un acto dañino al parque y a sus usuarios”, dijo La fundación en un comunicado, en el que también advirtió que la restauración ambiental de estas zonas podría tomar más de dos décadas.

Pero la situación es incluso más grave, pues el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, dijo que supo de la tala de los árboles no de forma oficial, y luego de que estaba hecha.

“Me enteré por los medios de comunicación, y cuando ya estaba realizado el hecho (la tala), pero inmediatamente e indignado llamé a los responsables para que me dieran una explicación, y me dijeron que la Federación de Béisbol pidió esos espacios, pero yo no estoy de acuerdo”, sostuvo Cruz este lunes durante una entrevista en el Show del Mediodía.

En tanto que el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro -tras reunirse con representantes del Ministerio de Vivienda (MIVED) y Miderec, confirmó la versión del ministro Cruz: la solicitud de Fedobe para adecuar el estadio a las nuevas exigencias internacionales.

“El área intervenida corresponde a la que desde la construcción del play estaba destinada a la expansión de ese espacio para realizar competencias internacionales de béisbol”, afirmó Monegro al Listín Diario, asegurando que el plan integral de rescate no contempla afectar las áreas boscosas del parque, sino integrarlas mejor a la ciudad.

Además, informó que se conformó una comisión de seguimiento para supervisar las intervenciones y asegurar el cumplimiento del proyecto con transparencia y responsabilidad ambiental.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, abordó el tema con tono conciliador pero firme.

Reconoció que se trata de una situación delicada que debe manejarse con más cuidado institucional.

“Lamento esta situación. La comunicación es fundamental. Esperamos una mejor coordinación entre las partes para que esos tipos de trabajos se puedan hacer en la medida de lo posible y de forma coordinada entre todos los organismos que intervienen”, dijo Bautista al Listín Diario.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan un reto logístico y de infraestructura muy importante y exigente para el país.

El Ministerio de Vivienda trabaja actualmente en la rehabilitación de decenas de pabellones del Centro Olímpico, varios de los cuales están siendo prácticamente reconstruidos desde cero. Sin embargo, esta etapa de renovación también ha abierto una conversación necesaria: ¿cuál es el verdadero precio del desarrollo deportivo?