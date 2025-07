Ciclistas aficionados podrán participar en La Etapa del Tour de Francia

Los majestuosos Alpes franceses serán el escenario de una decisiva etapa de montaña que podría definir el podio del 2025. Un recorrido de 129.5 kilómetros entre la ciudad de Albertville, conocida por albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992, y La Plagne, una reconocida estación de esquí de importancia no solo en Francia, sino en toda Europa.

La organización del Tour de Francia ha diseñado un trazado exigente para esta etapa, buscando identificar los puntos más difíciles para el pelotón. Pero la emoción no será exclusiva de los profesionales.

Cinco días antes, el 20 de julio, 16,000 corredores aficionados de 87 nacionalidades distintas participarán en La Etapa del Tour, una prueba para hombres y mujeres amateurs que recorren el mismo trayecto que los profesionales, organizada por la ASO (Amaury Sport Organisation), la empresa que organiza el Tour.

Este año, la participación internacional es notable; estarán representadas 90 nacionalidades (un 27,4 % de extranjeros) y casi la mitad de los participantes tomarán parte en el evento por primera vez.

Ciclistas de diversas partes del mundo, incluyendo 16 mexicanos, nueve colombianos y cinco ecuatorianos ya inscritos. La popularidad de esta prueba radica en la oportunidad única que ofrece a los aficionados de sentirse como un ciclista profesional por un día, enfrentándose a los mismos retos y paisajes que sus ídolos.

RFI tuvo la oportunidad de seguir a los capitanes de ruta durante el reconocimiento del recorrido. Los 25 capitanes de ruta son ciclistas experimentados que fueron elegidos para acompañar y guiar a los ciclistas aficionados durante la carrera.

La exigencia de la montaña

Los organizadores destacan la dureza de la etapa, que cuenta con 4,500 metros de desnivel positivo en sus 131 kilómetros de recorrido.

"Hay que estar preparado", comenta Pierre Mosin, director de 'L’Étape du Tour', añadiendo que esta prueba es siempre en la montaña y, a menudo, una de las más difíciles.

Las condiciones climáticas, como se pudo comprobar en un reciente reconocimiento con lluvia intermitente y neblina, pueden añadir un grado extra de dificultad y peligrosidad, donde el más mínimo error puede costar caro.

Anne-Sophie, una de las capitanas, explicó cuál es su papel: “Estaremos presentes para ayudar a los participantes, pero no podemos pedalear por ellos (risas). Vamos a apoyar, vamos a explicar, vamos a dar consejos, somos un apoyo durante toda la prueba”, señaló la ciclista aficionada que decidió aceptar este papel porque practica este deporte por placer y desea compartir esa pasión con otras personas.

Cinco puertos

“Todo está previsto para que los participantes se sientan en una jornada como ciclistas profesionales del Tour de Francia”, remarca Mosin.

El programa de esta larga jornada incluye la ascensión de cinco puertos, entre ellos el difícil Col du Pré, el Cormet de Roselend y, por último, las 24 curvas y los 19,1 km de la subida final hacia La Plagne.

Frédéric Salomone, responsable de seguridad en la prueba: “La seguridad es nuestra prioridad. 300 voluntarios estarán presentes para garantizar la seguridad de los participantes. Además, estamos en contacto directo con las autoridades y las fuerzas policiales. También habrá ambulancias y médicos presentes, como es lógico, porque no puede haber ningún fallo. Ya ha habido varios incidentes en otras pruebas ciclistas y en esta etapa del Tour no los habrá; al menos se hará todo lo posible para que no haya ningún problema”.