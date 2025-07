Semana de The Open Championship, último major del año

Hola Fiebruses. Antes de entrar en materia quiero decirles que este es el material número 550 que publicamos en este medio, gracias a la redacción y a todos ustedes que no leen cada semana. Ahora vamos a lo que vinimos. Es la semana de la edición 153 de The Open Championship que se juega en el Royal Portrush Golf Club en Irlanda del Norte, un club privado de 36 hoyos con dos campos tipo links, siendo el primero el que recibe el torneo. Veamos algunos datos interesantes sobre este vetusto campo que alberga el último major del año.

Un poco de historia. No existían estadísticas avanzadas para la victoria de Max Faulkner en 1951 en Royal Portrush, pero 68 años después, y luego de que Darren Clarke, Graeme McDowell y Rory McIlroy se quedaran en el camino, Shane Lowry emergió campeón con seis golpes de ventaja. Tras rondas de 67-67-63, el jugador de 32 años estableció un nuevo récord de score de 54 hoyos, terminando con un 72 jugando en frías y ventosas condiciones, para culminar con -15. Un total de 29 jugadores terminaron bajo par durante esa semana (solo 9 lo hicieron el año pasado en Royal Troon). La lluvia suavizó el campo para producir un score récord en nueve hoyos. Ryan Fox registró una ronda inicial de 29 para establecer un récord del torneo con los segundos nueve más bajos.

Royal Portrush en cifras. * Abrió en 1888 / Par 71 / 6,802—7,344—7,381 (yardas para el Open en 1951, 2019 y 2025) * 3 diferentes nombres: The Country Club, 1888, The Royal Country Club (1892-1894), y The Royal Portrush Golf Club (1895-presente) * 12/05/1908: Fecha del título “Royal” conferido oficialmente al club por el rey Eduardo VII / 2016: La reina Isabel II asiste a una recepción cívica en la casa club del Royal Portrush, siendo la primera visita oficial de Su Majestad a un club de golf * 7 arquitectos participaron en su diseño (Old Tom Morris (expansión de 1889 a 18 hoyos), Sandy Herd/Ben Sayers (1909), H.S. Colt (1929-33), P.G. Stevenson & Sir A. Babington (1946, actuales hoyos 8 y 9), y Martin Ebert (2013-presente) * 78 pies es su mayor elevación en relación al nivel del mar (tee del hoyo 3) * 23 pies es su elevación más baja (fairway del 7) * 61 es el récord antes de su modificación, impuesto por Rory McIlroy en 2005 * 63 es el récord actual impuesto por Lawrie en 2019.

Agronomía de Portrush en cifras. La tormenta Darragh creó una invasión de arena no deseada proveniente de la playa. El ciclón, acontecido fuera de época (Dic 2024), cubrió los hoyos 5 y 6, y la arena llegó hasta los elevados tees del 5 y el 7. El campo cuenta con un personal permanente de 30 personas más 16 voluntarios que se unen a esta tripulación, quienes se encargarán de rastrillar los bunkers tras el paso de cada grupo. DATOS: 75% de los greens tienen grama “fescue”, (se usa en la mayoría de estos eventos) * 0.157’’ (4 mm) es la altura del corte de los greens * Tamaño promedio de los greens: 5,400 pies cuadrados (aprox. 501 MT2) * 22 acres de fairways (89,030 MT2) * 2 pulgadas medirá el primer corte, con aprox. 2 yardas de ancho * 59 bunkers * 2 hoyos con OB internos (1 y 18) y 5 hoyos con OB en juego (1, 2, 4, 5 y 18) * Nombre del perro del campo: Bella (un Beagle).

