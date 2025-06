Puello Herrera pone la Ciudad Sanitaria al servicio de los Juegos Centroamericanos

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe"Santo Domingo 2026" recibió el pasado martes una inesperada, irrechazable y decente propuesta de una de las más prominentes figuras del deporte...de un viejo aliado.

En su condición de presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el doctor José Joaquín Puello Herrera, puso la misma a disposición del comité organizador a los fines de darles servicios a las delegaciones que participarán en la justa regional, sobre todo a la dominicana.

“Ustedes saben que soy el presidente de la Ciudad Sanitaria”, les dijo el eminente neurocirujano a los integrantes del comité que preside el periodista José P. Monegro durante el acto realizado en el Salón Juan Ulises García Saleta (Wiche), donde el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, hizo entrega a Garibaldy Bautista, titular del Comité Olímpico Dominicano, de una primera partida de 220 millones de pesos para la preparación de los atletas.

“Quiero desde ahora poner al servicio de los atletas, sobre todo de nuestras selecciones nacionales, la Ciudad Sanitaria para cualquier inconveniente médico simple o complejo que puedan tener los atletas”, anunció el doctor Puello Herrera provocando de inmediato el aplauso de los miembros del comité y de los presidentes de la casi totalidad de federaciones nacionales que hicieron acto de presencia en el acto.

Resaltó que el majestuoso centro hospitalario ubicado en el sector María Auxiliadora, mayormente conocido en el pasado como “El Morgan”, en honor al otorrinolaringólogo estadounidense William Morgan, es el de mayor nivel que hay en el país “y más allá del país”.

El doctor Puello Herrera les solicitó que hagan un descenso a la megaestructura, considerado el más grande y avanzado complejo hospitalario del país, con capacidad de unas mil camas, que empezó a construirse en el 2014 y dos de sus bloques fueron inaugurados en el 2021.

“Me gustaría, si el presidente del Comité Olímpico y el ministro están de acuerdo, que los federados hagan un descenso a la Ciudad Sanitaria para que la vean y vean los servicios que nosotros tenemos”, subrayó.

El presidente ad vitam del COD e inmortal del Deporte Dominicano aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de a aliento a todos a los fines de disminuir la natural presión que viene acompañada con el reto de ser sede de justas esa naturaleza.

Vaticinó que la República Dominicana saldrá victoriosa de la misión de servir de sede por tercera ocasión de la justa regional. En 1974 la ciudad de Santo Domingo lo fue de la cita número 12 y Santiago ´´86 de la 15, así como de los Panamericanos de 2003.

“Miren no se preocupen que nosotros vamos a salir bien de esto. Luego de nosotros haber organizado los Juegos del ´74, del 86 y los Panamericanos, no es posible que no salgamos bien”, enfatizó.