El antidopaje de RD celebra el día del juego limpio

Con la participación de cientos de atletas de todo el país, la Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana celebró el Día Internacional del Juego Limpio.

La doctora Laura Pinedo, presidenta de la institución organizadora, dijo que este año la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) tomó como lema “El juego limpio empieza conmigo”, el cual se enfoca en proyectar los valores del deporte.

Pinedo definió el juego limpio como la práctica de competir de manera ética, respetuosa y honesta, siguiendo las reglas del deporte, respetando a los oponentes y árbitros, e incluso, a los propios compañeros.

Implicó evitar conductas de dopaje, así como el uso de trampas de violencia.

Puntualizó que este año más de 150 millones de personas en todo el mundo disfrutaron de lo que es el Juego Limpio que nació en el 2013 en un seminario de educación, celebrado en Uruguay.

Adelantó que para el próximo año la República Dominicana tiene un gran compromiso con su participación en juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Al ser sede tenemos que realizar un incremento en el número de muestras, por lo que confiamos haremos un gran trabajo ya que contamos con un gran personal de apoyo”, expresó en su conversatorio celebrado en el pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, del Centro olímpico Juan Pablo Duarte.

Y añadió que el deportista no puede evitar o rechazar o decir, a mí no me van a hacer una muestra. Usted es deportista y siempre le pueden hacer una muestra.

La presidenta de la Agencia Nacional Antidopaje finalizó dando un mensaje: “El juego limpio es importante, porque el juego limpio preserva los valores del deporte y el juego limpio empieza conmigo”.

De su lado, el presidente del Comité Dominicano, ingeniero Garibaldy Bautista, tildó de trascendental el trabajo que por años ha llevado a cabo conjuntamente la Federación de Medicina Deportiva y la Agencia Nacional Antidopaje por "reconocer que son pocos los casos positivo de dopaje en el país".

El presidente del COD también destacó la disciplina que han tenido los atletas para no caer en ese vacío.

La karateca de rendimiento María Dimitrova, ganadora de más de 100 medallas internacionales, dijo que es importante que el atleta se eduque y que entienda que para ganar no es necesario tomar sustancias prohibidas. “Esto es para divertirse, para mostrar su nivel y su talento, y no hay nada mejor que tú ganar porque eres el mejor, y no por trampa", exclamó.

Previo a estas declaraciones se rindió un minuto de silencio en memoria de los 233 fallecidos en la fatal tragedia del Jet Set.

En la actividad estuvieron presentes William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas; Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo; Irina Pérez miembro del Comité Ejecutivo del COD y de la federación de Vela, ; Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, la doctora Lissette Sánchez, de Medicina Deportiva entre otros.

También se presentaron exhibiciones de kata de las disciplinas de judo y karate y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), presentó un grupo de gimnasia y de baile con un dembow alusivo al juego limpio.