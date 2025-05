¿Es posible una amnistía olímpica en Dominicana?

Si revisamos la historia del Deporte Dominicano encontraremos muchas acciones de suspensiones, expulsiones y exclusiones en diferentes deportes, algunos hasta de por vida, eso nos lleva a varias conclusiones como serian tener un solo sistema disciplinario y ético de control de las organizaciones para evitar acciones personales, de grupos y persecuciones.

Este sistema único de procedimiento ético y disciplinario debe de estar supervisado y garantizado por una Comisión amplia de carácter independiente bajo la protección del COD.

Introducir cambios en los estatutos del COD obligando a las federaciones y dirigentes a que acudan al Tribunal de Arbitraje Deportivo, también crearía más confianza en nuestros organismos.

Si preparamos una agenda de compromiso y todas las federaciones admiten establecer un único sistema ético y disciplinario, así como acudir al tribunal de arbitraje como la mejor instancia para dirimir diferencias, estaríamos en el camino correcto.

El segundo paso sería de unidad nacional y un referente para reestructurar de manera ordenada el movimiento Olímpico.

Este consistiría en aprobar en una Asamblea Extraordinaria una amnistía nacional en el deporte que incluya al Comité Olímpico Dominicano, las Federaciones Deportivas, las Asociaciones y Clubes.

Quizás viniendo de un dirigente de aplicación rígida de las normas pueda verse como un cambio o una debilidad de mis posiciones de mi vida en el deporte, pero no es así.

Tanto en guerras y conflictos terribles, países han aplicado la “Amnistía” como un instrumento de unidad nacional, de reencuentro de un nuevo inicio, de una nueva oportunidad.

En Portugal en 1986 se perdonó a un grupo de sublevados.

En Francia 1990, en Nueva Celedonia se hizo para pacificar y en el 2002 para condenas inferiores a los 10 años por conflictos sindicales, industriales y comerciales.

En Italia en 1960 para delitos leves inferior a 3 años.

En Alemania 1949 y 1954 para perdonar delitos del Nazismo y en el 2009 para los Nazis que habían sido condenados como traidores.

En Irlanda del Norte, a favor del Ejército Británico y del IRA.

Chile, 1978 hubo uno a favor de colaboradores de Pinochet.

Colombia en 2019 para definir la situación militar de colombianos.

Guatemala, por los conflictos armados desde 1960-1996

El Salvador 1993, para consolidar la paz.

España, 1977 y ahora 2023 se aprobó a favor de personas vinculadas a sublevaciones y confrontaciones políticas.

En República Dominicana también existen amnistías fiscales.

Hace unos años pude leer el libro de la Ex Primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto titulado Reconciliación, donde ella sostenía hasta su asesinato que el islam, la democracia y occidente podían vivir en armonía aun con contradicciones ideológicas o de formación y costumbres.

Entonces si en conflictos políticos, religiosos, bélicos se ha podido armar el muñeco de la Amnistía para dar paso a la reconciliación, claro que podemos impulsarlo en el Deporte Organizado dominicano, es una tarea ardua donde hay que deponer aptitudes.

Mirar más allá de la curva, anteponer los intereses generales a los personales y despojarnos de egoísmos, celos, rencores y persecuciones, manejarse dentro de la diversidad es el gran reto.

En el año de 1994 fui víctima de una sanción injusta de 4 años por parte del COD por simplemente discutir y plantear mis posiciones olímpicas en los medios de comunicación algo que los que dirigían el COD en ese momento no asimilaron como un ejercicio democrático mis posiciones públicas.

Como tengo experiencia con esa sanción y he visto decenas que se han producido y como Exvicepresidente del COD y actual Secretario General, entiendo que esta propuesta realizada por nosotros tendrá la acogida debida para comenzar el camino de la sanar heridas.

Reconciliación, no es impunidad, no es corrupción, no es falta de transparencia, no es claudicar en los principios éticos y morales.

Reconciliación es reiniciar desde cero y desaprender malos hábitos para facilitar la gobernanza del movimiento Olimpico.

Evaluemos el camino de la amnistía para lograr la reconciliación.