Tour de Dominicanos Aficionados: golf al más alto nivel

Hola Fiebruses. Nuestro golf sigue creciendo y lo vemos con la cantidad de torneos que se suscitan cada año. Sin embargo, a excepción del Tour Canita y de los Campeonatos Nacionales, en el golf nacional no había otros eventos para jugadores de alto rendimiento que otorgaran puntos para el WAGR (World Amateur Golf Ranking). El WAGR tiene sus exigencias y dos de ellas son que los eventos se jueguen a 54 hoyos (tres rondas), y que el mínimo de participantes sea de 16. Pero todo cambió cuando dos amigos compartieron una idea en una conversación trivial que condujo a la creación del Tour Dominicano de Aficionados. George Riley, creador del tour, tras la iniciativa de Peter Francis Garrido, nos habla de sus orígenes y sus normativas.

FO: De dónde vino la idea de la creación de este tour?

GR: Salió de manera espontánea conversando con Peter, quien me dijo: “George, hacen falta más torneos competitivos de alto nivel. Deberíamos lanzar un tour de aficionados que otorgue puntos de ranking mundial amateur”. Lo discutimos y luego me puse a moldearlo (conformar los estatutos del tour, y estudiar lo que necesita un evento para que sea puntuable WAGR). Hecho esto solicitamos una reunión a FEDOGOLF para mostrarle nuestra idea. La Federación, como ente regulador del golf en República Dominicana, nos dio el visto bueno, y a partir de ahí solo quedaba coordinar con los campos de golf, e iniciar. El resto es historia.

FO: ¿Quiénes pueden jugarlo?

GR: Las inscripciones no tienen límite, pero cada evento lo juega una cantidad máxima de 21 jugadores, y los jugadores deben registrar 5.0 de hándicap índex o menor. Los 21 golfistas con el menor hándicap índex entre todos los registrados completan el field. No obstante, hay 4 cupos reservados para jugadores juveniles (edades 14 a 18 años).

FO: ¿Cuántas paradas componen el tour?

GR: Iniciamos en diciembre de 2024, y para 2025 tenemos agendados 6 torneos, habiendo realizado el primero de ellos los días 1 y 2 de marzo en The Links Golf Course en Casa de Campo.

FO: ¿O sea que es una competencia de año completo?

GR: Por ahora no. No es un “season long race”. Este tour recién empieza con buen pie y mucho apoyo, y por el momento nos estamos manejando evento tras evento, aunque no descartamos la idea de crear un ranking clasificatorio, e incluso añadir otras categorías para jugadores con hándicaps más altos.

FO: ¿Cuál es el propósito del tour?

GR: Sencillo. Establecer la más alta competencia entre jugadores amateur de golf en República Dominicana, tanto con jugadores locales como con extranjeros, siempre otorgando en nuestros eventos puntos de ranking mundial amateur. Esa es la meta principal.

FO: Actualmente quienes están jugando el tour? GR: Completamos siempre nuestra matrícula para poder llenar el requisito mínimo, pero de manera regular accionan, Rhadamés Peña, Rodrigo, Huerta, Enrique Valverde, Juan Cayro Delgado, Julio Ríos, Waldo Aguasvivas, Gabriel Vanososte, Marco Polanco, Peter Garrido y John Paul Garrido, entre otros. Es un tour competitivo.

