Los olímpicos reaccionan a críticas de Luis Chanlatte

Con pinza fue tomada por la cúpula del Comité Olímpico Dominicano la crítica carta que le enviara el secretario general Luis Chanlatte, en la que le marcha de frente al presidente Garibaldy Bautista al acusarle de “actuar con una agenda oculta”.

Bautista, consultado por LISTÍN DIARIO, optó por guardar silencio (“No tengo comentarios”), al igual que la segunda vicepresidente, Dulce María Piña (“No tengo nada que comentar”).

El tesorero José Mera y el primer vocal Miguel Camacho prefieren esperar la reunión ordinaria mensual que el Comité Ejecutivo del COD, sostendrá hoy al mediodía en su sede y ese es uno de los puntos de la agenda.

“Antes de emitir una opinión prefiero esperar y escuchar a las partes”, expresó por escrito un cauteloso Mera.

"En toda organización que se dirige colectivamente, existen desacuerdos en algunos temas, pero siempre con el debido respeto. Somos 13 miembros, de los cuales 11 participamos activamente en las reuniones del ejecutivo y de trabajo, y todos estamos laborando por el bien del movimiento olímpico dominicano", declaró, a su vez, Miguel Rivera, segundo vocal de la entidad.

"Siempre existirán desacuerdos, pero siempre he notado un gran respeto por las opiniones de cada quien y, sobre todo, un ambiente de colaboración". apuntó el titular de la Federación Dominicana de Balonmano.

El que no se anduvo por las ramas fue el cosecretario del organismo, Jorge Blas Díaz, quien tras rebatir varios temas puntuales de la misiva, enfatizó que “En conclusión no comparto el criterio de que el COD tenga ningún tipo de crisis, salvo la que se quiere crear”.

Argumentó que para que en la institución que preside Bautista deben darse algunas condiciones como la falta de confianza, liderazgo, de cumplimiento de sus funciones, problemas financieros y falta de legitimidad.

Sobre el segundo punto el también presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo declaró que “Lo contrario a esto, el exceso de liderazgo está provocando problemas, pues algunos miembros (a los que no identificó) no quieren respetar sus funciones y quieren imponerse por encima de funciones”.

“El COD no es Kelvin Cruz, el COD no es Luisín Mejía, el COD no es José Monegro, el COD no es Felipe Vicini, el COD no es Luis Abinader. El COD son los atletas, los clubes, las asociaciones, las federaciones. A ellos nos debemos, y los hemos dejado solos. Les estamos dando un mal ejemplo, incentivando su desconfianza y generando ingobernabilidad”, señala Chanlatte en una parte de la carta.

“Hasta donde sé el COD ha cumplido con sus responsabilidades y objetivos”, subraya Blas Díaz para luego agregar que el mismo se encuentra legítimamente constituido con sus autoridades electas en cumplimiento con sus estatutos”.