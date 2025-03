Civitas y The Community avanzan a las finales de la Copa de Boliche INEFI

Los colegios Civitas y The Community for Learning, pasaron a la ronda final de la Copa Intercolegial de Boliche INEFI, con la participación de 36 equipos que estuvieron buscando su avance, justa que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center , con más de 400 alumnos de diferentes centros educativos públicos y privados.

El evento forma parte de la programación del Instituto Nacional de Educación Física, el apoyo del Sebelén Bowling Center y el aval de la Federación de Boliche Dominicana.

El colegio Civitas logró la mayor puntuación en la primera ronda al derribar 1,082 pines con el equipo los Strikers integrado por los alumnos Paula Morín, Pedro Marte, Crystal Rivas y Enggiluis Valdez, el Colegio San Mauricio logró el segundo puesto con un total de 901 y la escuela Santa Rita finalizó tercero con 881 pines derribados.

En la segunda tanda The Community For Learnning con el equipo “Bolicheros de TCFL” integrado por los estudiantes Pablo Pellieter, Michael Joa, Lucas Aguilar y Franklin Garrís, sumaron un total de 1,057 pines para ocupar el primer lugar, el equipo “Tigres de TCFL” del mismo The Community For Learnning clasificó segundo con 925 pines y el colegio Saint Michael’s, logró derribar 827 pines.

Estos 6 equipos lograron su clasificación directa para la gran final de la Copa Intercolegial INEFI de boliche 2025, que será disputada el próximo 22 de marzo, donde se repartirán más de 150 mil pesos a los equipos ganadores.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francis Soto presidente de la Federación de Boliche Dominicana, quien agradeció la confianza puesta por el INEFI y su director Alberto Rodriguez quien dejo oficialmente inaugurado el evento.

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de Roberto Morín, miembro del seleccionado juvenil de boliche y quien fuera jugador más valioso en una edición anterior.

Este próximo sábado 15, más de 40 nuevos equipos de distintos colegios del área metropolitana estarán buscando su clasificación en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, a partir de las 10; 00 de la mañana.