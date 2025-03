Chanlatte declara que hay crisis institucional en el COD

El secretario general del Comité Olímpico Dominicano ha decidido enfrentar públicamente al presidente del organismo, Gary Bautista, a quien acusa de manejar “una agenda oculta”.

A la vez, Luis Chanlatte reclama unificación del Comitè Ejecutivo del COD en propósitos únicos.

La queja y el reclamo están contenidos en un mensaje de Chanlatte a los miembros del Ejecutivo del COD, en una misiva de la cual llegó copia al Listin Diario. A continuación reproducimos dicha carta:

“Mensaje del Secretario General al CE del COD, Luis Chanlatte

El CE del COD actual no está comprometido ni unificado en sus propósitos. La ventaja de Colin Acosta fue que su comité ejecutivo se unificó en el propósito del caos, la maldad y los desaciertos.

El presidente del COD actúa con una agenda oculta, lo que genera inestabilidad en el ejecutivo, que muchas veces recibe información a través de la prensa u otros medios.

Si queremos concluir esta gestión de manera adecuada, debemos reunirnos para “lavar los trapos sucios” internamente, hacernos críticas constructivas sin ambigüedades, asumir nuestras decisiones y errores, y buscar una salida a esta crisis de gerencia institucional.

Este comité ejecutivo es objeto de críticas en muchos medios interesados y por diversas federaciones, tanto amigas como adversas, debido a errores que nosotros mismos hemos amplificado.

Garibaldy Bautista, presidente del COD.

El COD, como institución, permite que pasen situaciones en las que debería asumir su rol y reclamar sus derechos. De esa debilidad, nuestros adversarios han sacado mucha ventaja. El COD no debe permanecer en silencio en casos que comprometan su integridad.

Existe una gran tarea de reflexión para los directivos del CE: debemos unificarnos en torno a los logros institucionales, dejando de lado nuestros intereses personales. Busquemos un mecanismo de armonía, de defensa del movimiento olímpico y de respeto a la institucionalidad. Si no tenemos esa capacidad autocrítica y reflexiva para definir la agenda del COD hasta diciembre de 2026, debemos tomar un gesto serio y honesto y apartarnos del ejecutivo.

Lo que no podemos permitir es el descrédito creciente por el que atraviesa el COD. Creo sinceramente que aún podemos corregir el rumbo.

El COD no es Kelvin Cruz, el COD no es Luisín Mejía, el COD no es José Monegro, el COD no es Felipe Vicini, el COD no es Luis Abinader. El COD son los atletas, los clubes, las asociaciones, las federaciones. A ellos nos debemos, y los hemos dejado solos. Les estamos dando un mal ejemplo, incentivando su desconfianza y generando ingobernabilidad.

Tenemos la oportunidad de rectificar el rumbo con honestidad y verdad, reconociendo nuestras faltas. No hay tiempo que perder. Es ahora o nunca”.