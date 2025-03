El deporte y la conciencia nacional

Los señores José Joaquín Puello Herrera y Persio Maldonado, no solo son dos referentes nacionales y pilares de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo (ADODEP), que con su entusiasmo, dedicación y entrega a los propósitos de la asociación han servido de inspiración, pero en mi caso en particular son los responsables de encender la chispa sobre la investigación del deporte como una ciencia para el desarrollo humano.

Siendo yo Selección Nacional de Esgrima, el doctor Jose Joaquín Puello, en su condición de presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) me dijo una frase que marcó el resto de mi vida “El deporte fuera del sistema educativo es deformativo”. De igual manera, de don Persio Maldonado aprendí el significado del deporte y el control social. Ambos coinciden por separado que el deporte es una ciencia para el desarrollo humano, cuando se fundamenta desde el sistema educativo.

Por esta razón, quiero compartir con ustedes algunas frases, de estas dos grandes figuras, que se han convertido en motivo de causa social.

Cuando la Constitución Dominicana establece que el deporte es “Políticas Públicas de Educación y Salud desde los recintos educativos”, es indispensable que el deporte este diseñado bajo un plan estratégico del Estado, de lo contrario sucederá lo que afirma el Neurocirujano José Joaquín Puello Herrera “Si el deporte es practicado sin ninguna dirección real, como una tribu, porque la frase que yo utilizo siempre es ‘El deporte es ciencia’, ciencia pura, y si no está unido a un plan, organización o estructura que tenga sus objetivos claros y los intereses colectivos de la nación, el deporte fuera del sistema educativo es deformante y en vez de ser una inversión pública se constituye en un gasto público”.

República Dominicana necesita comprender el rol que tiene el Estado con el deporte. Esto tiene una razón histórica como lo explica Jose Joaquín “nosotros no estructuramos realmente el desarrollo deportivo, fue surgiendo a saltos: alguien se inventaba una cosa, luego otro se inventaba una nueva, pero no ha habido una norma debidamente estructurada bajo un plan cronológico, sensible, bien pensado, de hacia dónde nosotros queremos llegar; y les traigo a colación una frase famosa de Gregorio Marañón, gran médico español, que le decía a los estudiantes: ‘El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra’. Queremos reformas, una falla de origen. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Entonces todo lo que estamos encontrando, no lo entendemos. Es decir, desde el principio nosotros no comenzamos bien, errores deportivos que han retrasado el desarrollo del deporte nacional”.

Asimismo, se expresa Persio Maldonado sobre los desafíos que tiene la sociedad dominicana para alcanzar la calidad de la educación y el desarrollo nacional “El propósito del deporte no es solo ganar medallas, las medallas son partes excepcionales del deporte, que tiene que ser un elemento transversal de la educación, de la disciplina, de la cortesía, y cuando tú educas a un país en disciplina y cortesía, lo haces rico”.

Para don Persio el auge de la revolución tecnológica ha impactado la salud mental de las personas. Por lo tanto, propone que la Actividad Física debe ser una política pública bien definida por el Estado desde la Escuela, y el deporte es un vehículo fundamental para impulsar políticas públicas de recreación y salud desde los recintos educativos, donde afirma que cuando se asume el viejo eslogan de “mente sana, cuerpo sano”, que sigue siendo válido, y que promover una vida saludable, a través de la Actividad Física desde la escuela, debe ser la dirección correcta del Estado para contrarrestar el auge de la buena salud mental de nuestro país.

El control social representa un reto en los sistemas democráticos, el Estado lo requiere para promover el bienestar colectivo y la paz social. Por esta razón, don Persio establece que el deporte es un mecanismo de control social, porque se le brinda un espacio de oportunidades a los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes se mantiene ocupados en actividades que contribuyen a generar beneficios y dividendos, que impactan su desarrollo y formación.