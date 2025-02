Presidente de la Asociación de Ciclismo de LV desmiente a Jorge Blas Díaz

El presidente de la Asociación de Ciclismo de La Vega, José Coronado desmintió las recientes declaraciones de Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI), asegurando que La Vega ha sido la ciudad que más ha aportado al ciclismo nacional en los últimos 20 años.

Coronado recordó que La Vega ha sido cuna del único ciclista dominicano en la historia que ha ganado cinco ediciones de la Vuelta Independencia, la última en 2022 con el equipo Corratec-La Vega, representando a la Asociación de Ciclismo de La Vega.

Asimismo, enfatizó que Blas Díaz sabe muy bien las razones por las cuales La Vega no participa en la Vuelta Independencia y el hecho ocurrido en la edición de 2023, evitando entrar en detalles sobre la situación. No obstante, aclaró que este año estarán participando cinco ciclistas veganos en diferentes equipos, y no solo dos como erróneamente mencionó el presidente de la federación.

A Coronado también le sorprendió que Blas Díaz afirmara que varias asociaciones del país no tienen ciclistas, lo que evidencia y confirma el estado de atraso en el que se encuentra el ciclismo dominicano bajo la actual gestión. Esta situación, según Coronado, es el resultado de la falta de recursos que no llegan a las asociaciones, afectando directamente el desarrollo del deporte.

En este sentido, recordó que FEDOCI solo ha entregado a la Asociación de Ciclismo de La Vega la suma de $4,830 en el año 2021 para la compra de medallas del campeonato provincial. Además, en 2022, la única entrega de equipos consistió en dos bicicletas: una proveniente del Ministerio de Deportes y otra donada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

A pesar de la falta de apoyo, Coronado destacó que La Vega cuenta con una de las canteras de jóvenes más prometedoras del país, quienes serán los futuros campeones del ciclismo dominicano. En este sentido, invitó a Jorge Blas Díaz a visitar el Instagram de la Asociación de Ciclismo de La Vega (@asociverd), donde podrá comprobar de primera mano el trabajo que se está realizando para el desarrollo del ciclismo en la provincia.