Gastó sus ahorros para ser dominicano

Un verdadero competidor siempre va más allá de sus límites para alcanzar sus metas; algunos sacrifican el descanso, sobre entrenan, comen cuando se puede, y otros, hasta renuncian a su patria.

Así es la historia de Jonathan Ruvalcaba, un clavadista de origen mexicano que salió de su país en busca de cumplir su sueño, participar en unos Juegos Olímpicos.

El clavado, luego del fútbol, es el deporte rey en la tierra azteca. Esa modalidad de la natación es la disciplina que más medallas le ha aportado a los mexicanos durante su historia con 15 preseas olímpicas.

La competencia en México es tan alta que, hasta los mejores atletas de esa modalidad deben luchar para entrar a la selección de ese país.

En 2016, durante una competencia en Rusia, Ruvalcaba sopesó la idea de salir de su país a representar otra nación. En ese momento, la Federación Mexicana de Natación presentaba malos entendidos políticos que afectaban a los atletas. Esa situación aún sigue...

Dos años después, Ruvalcaba llegó a Santiago de los Caballeros e inició su curso como “dominicano”.

Antes de nacionalizarse, tuvo que pasar un proceso para convencer a la federación nacional que tenía el nivel para sustituir a un clavadista local. Además, la diferencia de clima, falta de piscinas y gimnasios de clavados también eran una prueba.

“Cuando llegué no imaginé lo difícil que sería competir como dominicano. Los profesores de la federación me dieron la tarea de demostrar que era mejor que los que ya estaban en la selección antes de hacer el papeleo para nacionalizarme. Durante ese proceso, tuve que gastar todos mis ahorros, ser medido con la comida porque aquí no tengo familia, no era dominicano”, dijo el azteca, en una entrevista exclusiva al Listín Diario.

Para salir adelante, recibió la hospitalidad de Lizardo Guzmán, el cuidador de la piscina de Santiago. Ese complejo de natación es propiedad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Ruvalcaba cataloga a Guzmán como “su padrino” durante su estadía en la región norte. Aseguró que “por el amparo de un santiaguero estoy aquí representando este país del que ya me siento parte”.

También dio crédito a Margarita Jáquez, quien también se preocupaba por su alimentación y quehaceres. Jáquez es la presidenta de la Asociación de Natación en Santiago.

Sacrificio económico

Además de los seis mil dólares en ahorros, Jonathan tuvo que ajustarse con una vida “más austera” para representar a la República Dominicana.

Explicó que, aun sin vivir la experiencia de unos Juegos Olímpicos, en México devengaba hasta el triple de los ingresos que haría siendo criollo.

“Siempre he dicho que no todo es el dinero. Gasté todos mis ahorros y sacrifiqué más de la mitad de mi sueldo por ir a unas olimpiadas con este país. No hay manera de retribuirle la oportunidad que ustedes me han dado”, sostuvo Ruvalcaba, quien se alzó con cuatro medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en 2023.

En los pasados Juegos Olímpicos que se celebraron en París, Ruvalcaba llegó a las semifinales de clavados en trampolín de 3 metros. Para ello tuvo que desplazar a su excompatriota, Kevin Muñoz.

¿Por qué se fue?

Ruvalcaba es oriuendo de Ciudad de México. Inició en la disciplina de clavados desde niño, y desde los cinco años ya practicaba en torneos nacionales.

Luego de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su federación decidió no enviarlo “por razones personales”. Luego de ese mal momento, Ruvalcaba se apartó de los ejecutivos de ese deporte en México.