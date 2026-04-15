Oh, Tiger, lo hiciste de nuevo, ¿y ahora qué?

Hola Fiebruses. Hace unas semanas Tiger Woods se vio envuelto en su cuarto accidente automovilístico. Al parecer lo de los carros apasiona a la accidentada vida de uno de los mejores jugadores de la historia, pero esta vez todo podría complicarse mucho debido a que, tras su negativa de hacerse un análisis de orina, fue acusado de manejar bajo la influencia de sustancias controladas (DUI, o driving under influence, por sus siglas en inglés). ¿Que decir sobre lo que significa Tiger para el mundo del golf? Woods es considerado el mejor golfista de la historia, solo discutido ante la gran figura de “El Oso Dorado”, Jack Nicklaus. Desde mi punto de vista, cada vez que estas cosas pasan, el respeto que los fans le tenemos va en caída libre. En un deporte en el cual imperan la decencia, el honor, el orgullo, las tradiciones y el respeto, estos desmanes de Eldrick lo dejan muy pero muy mal parado, e incluso en una era en la que “tó é tó y ná é ná”, la gente no supera el hecho de que SU figura y SU norte siga convirtiéndose en un mal ejemplo para el deporte y para la sociedad.

Podemos decir que Tiger ha sido más que dichoso pues con todos estos accidentes en los que se ha visto envuelto no ha cobrado una o más vidas. Y yo me pregunto: ¿están el golf profesional, las marcas, y los fans abiertos a que este hombre siga haciendo cosas indebidas que puedan provocar la perdida de vidas humanas a corto o largo plazo? Creo que no. De verdad espero que la justicia le haga pagar sus irresponsabilidades y que eso lo haga repensar su vida. Recuerden que en 2024 Scottie Scheffler cayó preso por algo mínimo como fue no detenerse ante una señal de alto a la entrada al campo de golf cuando se dirigía a la segunda ronda del PGA Championship. A este hombre, cristiano y a la sazón #1 del mundo, se lo llevaron esposado y media hora más tarde salió publicada la foto con overall naranja que le dio la vuelta al mundo, y aunque pudo retornar a tiempo horas más tarde para el inicio de su ronda, su figura pudo haber quedado maltrecha, ya que los medios se hicieron eco masivamente haciendo todo tipo de especulaciones. ¿Que el “statu quo” dice que hay que cuidar las figuras y sus nombres? Lo sé, pero no lo comparto. Pero con Tiger han sido más lasos y quizás debido a ese cuidado irónico de la figura de Tiger se deba que siga infringiendo leyes y amenazando vidas sin ningún tipo de miramientos y consecuencias. Sé que aparecerán “guardianes de la moral” que quieran convencerme de que como sufre incesantes dolores debido a todas las operaciones a las que se ha

sometido, debe consumir estos medicamentos (recetados), a los cuales se ha vuelto adicto. Las adicciones son fatales y Tiger al parecer es presa de ellas. Desde mi óptica, lo primero que debe entender es que debe buscar ayuda URGENTE, y que no puede seguir al frente de un guía ya que es una bomba de tiempo al volante. Una irresponsabilidad total que raya en lo aberrante. Créanme, soy admirador de Tiger, pero todo tiene límites y creo que el nativo de California los pasó todos, uno tras otro. Hasta la próxima semana. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter)