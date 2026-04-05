Rory McIlroy se quitó estigma al ganar chaqueta verde. Otros tratan de emularlo en el Masters 2026

Rory McIlroy tenía la chaqueta verde sobre los hombros. Su espalda se había liberado de un enorme peso. Y, entonces, vislumbró la 90ª edición del Masters con una pregunta y una sonrisa pícara.

“¿De qué vamos a hablar el año que viene?”, preguntó el norirlandés.

Ese año que viene ya llegó. El Masters comienza el jueves y McIlroy se librará de las preguntas que lo persiguieron durante casi 15 años sobre si alguna vez podría coronarse en el Augusta National.

Ahora esa carga recae en quienes sintieron que ya tenían un brazo dentro de la codiciada chaqueta, una lista que incluye a Justin Rose, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele y Brooks Koepka.

Para entender cuánto ellos y todos los demás desean ser campeones del Masters basta con ver a McIlroy caer de rodillas en el green del 18 cuando embocó ese putt de 3 pies para birdie en el primer desempate y venció a Rose.

Tenía el pecho agitado por la emoción. Santía una exhalación casi tan fuerte como el viento.

Hubo tanta alegría como alivio.

Augusta National fascina y atormenta, todo como parte del drama que se despliega durante cuatro días en un escenario que ofrece algunas de las mejores exhibiciones del golf.

“Augusta marca esa casilla mental por la historia, por saber qué hoyos vienen y por saber lo que han hecho los jugadores”, indicó Schauffele.

Habla desde la experiencia. El dos veces campeón de majors ha estado cerca dos veces en el Masters: fue subcampeón detrás de Tiger Woods en 2019, y en 2021 fue el último en desafiar a Hideki Matsuyama hasta que un hierro 8 que creyó perfecto encontró agua a la izquierda del hoyo 16, par 3.

El Masters no contará con Woods, cinco veces campeón, por segundo año consecutivo.

Woods se vio involucrado en otro accidente automovilístico el 27 de marzo. Fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias enervantes y se declaró inocente.

Manifestó que se tomaría una licencia indefinida para recibir tratamiento, y un juez del condado de Martin, Florida, concedió una moción para que Woods salga del país a fin de obtener la ayuda que necesita.

Según todos los indicios, el Masters parecería ser el major más fácil de ganar. No solo tiene el grupo más pequeño de participantes —menos de 100 jugadores durante los últimos 60 años—, sino que incluye a seis amateurs y a siete campeones del certamen que ahora son elegibles para el circuito sénior.

Casi una cuarta parte del grupo juega por primera vez, y ningún debutante del Masters ha ganado desde el fallecido Fuzzy Zoeller en 1979.

Pero la historia es rica. El atractivo de ser campeón del Masters —una invitación de por vida— es fuerte.

“El golf es un deporte tan mental que realmente cumple con esa condición en cuanto a que es difícil de ganar”, indicó Schauffele. “Si llegas al 18 en Augusta con ventaja de un golpe, esos árboles se han hecho mucho más grandes y esa ventana se ha hecho mucho más pequeña”.

Algunos de estos recién llegados aumentan el interés. Tres de ellos —Chris Gotterup, Ben Griffin y Jacob Bridgeman— están entre los 20 primeros del ranking mundial.

Gotterup es el único jugador de la Gira de la PGA que ha ganado dos veces antes del Masters. El sudafricano Casey Jarvis, otro debutante del Masters, ganó en semanas consecutivas en el tour europeo (Kenia y Sudáfrica). DeChambeau, en la LIV Golf, es el otro ganador de dos torneos este año.

Gotterup hizo un viaje de reconocimiento a principios de marzo.

“Éste es el único... campo en el que, sin haber jugado, conozco cada hoyo”, indicó. “Todo el mundo ve el Masters y conoce el Augusta National”.