Woods se declara no culpable en el caso de conducir intoxicado; portaba opioides

Tiger Woods se declaró no culpable el martes en su caso de conducir intoxicado en Florida, horas después de que un informe de la oficina del jefe policial dijera que tenía pastillas para el dolor y mostraba signos de deterioro en el lugar del accidente de la semana pasada.

El expediente judicial en línea del condado de Martin, Florida, mostró que Woods presentó una declaración escrita de no culpable y planeaba renunciar a comparecer durante una audiencia de lectura de cargos el próximo mes.

Los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, sus pupilas dilatadas, y tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en el lugar del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en Florida, según un informe de la oficina del jefe policial publicado el martes.

Los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y estaba sudando mientras hablaba con los agentes, y les dijo que había tomado medicamentos recetados más temprano en la mañana, de acuerdo con un informe del incidente difundido por la Oficina del Jefe de Policia del Condado de Martin. Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y manipulando la radio antes de rozar la camioneta que iba delante de él, señaló el informe.

Los agentes encontraron dos pastillas blancas, que fueron identificadas como el opioide hidrocodona utilizado para tratar el dolor, en su bolsillo, indicó el informe.

Cuando un agente le preguntó si tomaba algún medicamento recetado, Woods respondió: “Tomo algunos”.

El agente de Woods en Excel Sports, Mark Steinberg, no ha respondido a múltiples mensajes en busca de comentarios.

El golfista viajaba a “altas velocidades” por una carretera residencial junto a la playa en Jupiter Island cuando su Land Rover rozó la camioneta y volcó de lado, según la oficina del jefe policial, que señaló que Woods mostraba “signos de deterioro”.

La camioneta tuvo 5.000 dólares en daños, según el informe del jefe policial.

El conductor de la camioneta y otra persona ayudaron a Woods a salir de su vehículo, y el golfista tuvo que salir trepando por el lado del pasajero. Ni Woods ni el conductor de la camioneta resultaron heridos.

Durante una prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que llevaba una media de compresión sobre la rodilla derecha. El golfista explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en las piernas, y que su tobillo se le traba al caminar. Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movía continuamente la cabeza durante una de las pruebas de sobriedad y los agentes tuvieron que indicarle varias veces que mantuviera la cabeza recta, según el informe.

“Basándome en mis observaciones de Woods, en cómo realizó los ejercicios y basándome en mi capacitación, conocimiento y experiencia, creí que las facultades normales de Woods estaban deterioradas y que no podía operar el vehículo motorizado de manera segura”, escribió el agente después de las pruebas.

Woods, de 50 años, es la figura más influyente del golf y se ha vuelto tan reconocible como cualquier atleta en el mundo. La primera persona de ascendencia negra en ganar el Masters en 1997, ha cautivado a los aficionados al golf con récords que probablemente nunca serán superados.

Pero sus lesiones le impidieron lograr más, incluidas las sufridas en un accidente automovilístico en 2021 que dañó su pierna derecha tan gravemente que dijo que los médicos consideraron la amputación.

En este último accidente, Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no mostró indicios de alcohol, pero se negó a una prueba de orina, dijeron las autoridades. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza ocho horas después.

Nadie del entorno de Woods ni del PGA Tour -- él forma parte de la junta y es presidente del comité que está rediseñando el modelo de competencia -- ha comentado desde su arresto.

Woods, que ha estado involucrado en muchos accidentes a lo largo de los años, está acusado de conducir bajo los efectos con daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal. Está programado para comparecer en una audiencia de lectura de cargos el 23 de abril. Los registros judiciales en línea no enumeran a un abogado para él.

Bajo un cambio a la ley de Florida el año pasado, negarse a la solicitud de un agente del orden de realizar una prueba de aliento, sangre u orina se convirtió en un delito menor, incluso para una primera infracción.