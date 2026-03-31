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Tiger Woods

Tiger Woods anuncia un retiro temporal tras su accidente para "buscar tratamiento"

El estadounidense, que estuvo arrestado unas horas y enfrenta cargos de conducción bajo efectos de sustancias, se ausentará así del Masters de Augusta que arranca la semana que viene.

La superestrella del golf Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Florida el 27 de marzo de 2026.

La superestrella del golf Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Florida el 27 de marzo de 2026.Foto de Agencia AFP

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Agencia AFPMiami, EEUU. 

Tiger Woods anunció este martes que se retira temporalmente del golf para concentrarse en su salud, en su primera declaración pública tras su accidente automovilístico del viernes en Florida.

El estadounidense, que estuvo arrestado unas horas y enfrenta cargos de conducción bajo efectos de sustancias, se ausentará así del Masters de Augusta que arranca la semana que viene.

Conozco y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me alejaré por un período de tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", dijo Woods en el texto publicado en sus redes sociales.

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