El golf femenino sigue su impulso y crecimiento en el país

Hola Fiebruses. Es innegable. El golf femenino es una realidad que podemos palpar y que se hace notar en cualquier parte del mundo. La apertura de ligas y asociaciones de golf han posibilitado un crecimiento sostenido de la disciplina, lo cual se hace notar. Quizás veinte años atrás en el país sólo veíamos damas jugando al golf en el Santo Domingo Country Club, y una que otra salía a jugar en otros campos. Así las cosas, el golf empezó a ser una tendencia entre ellas, su crecimiento empezó a notarse, y hoy día incluso tenemos ligas que accionan todos los sábados, y asociaciones como el Pink Golf Tour o el LPGA Amateurs Golf Association DR que ya cuentan en sus filas con decenas (hasta cientos) de “mujeres” que se aglutinan y hacen de sus rondas más que una fiesta. ¿A qué se debe este fenómeno? Son muchos factores pero resalto los que para mí son los principales. El golf es un deporte de apertura que posibilita la competencia en igualdad de condiciones, y las damas no son la excepción. No es lo mismo jugar baloncesto, donde las “buenas” siempre abren quinteto, y el resto “brilla banco”. Como el golf te permite competir con alguien que quizás juega mejor, las damas han ido entendiendo que su potencial no es solo en el lugar en el que están, sino que pueden mejorar y bajar de categoría. Además la tecnología ha ayudado a que las femeninas encuentren los palos que les permitan pegar mejor, conseguir más distancia, y lograr incrementar su calidad de juego. Y eso, obviamente, las hace más competitivas y estar más metidas en en el deporte. Otra cosa que veo es que cuando las damas se acercan al golf encuentran una nueva opción de lucir su feminidad, pues las vestimentas están a la orden del día. Vemos a las damas jugando y lo que se aprecia es un derroche de glamour por sus llamativos atuendos, a veces combinados por equipos y otras veces ostentando un gran nivel de creatividad, cuando de ropa por fecha u ocasión temática se trata.

El golf les permite alejarse de los quehaceres diarios, ya sea de trabajo o de la casa, y ayuda al alivio del estrés, pues junto a una comunidad heterogénea encuentran la libertad de sentirse “ellas” para conversar y ventilar sobre los temas más variopintos. Las redes sociales también tiene su ápice de aporte en todo esto, pues cada evento es realizado para que sea “Instagrameable”, buscando esa difusión que se espera de sus pares. Elizabeth Pérez, pasada presidente y actual directora de mercadeo del Pik Golf Tour nos dice que “el repunte y éxito del golf femenino en la República Dominicana no es casualidad. Responde a una necesidad real que durante años existió entre las mujeres que practicaban este deporte de manera aislada en distintos puntos del país. Había talento, había interés y había pasión, pero faltaba algo esencial: organización, estructura y, sobre todo, comunidad. Esa misma necesidad fue la que dio origen a un movimiento liderado por las propias jugadoras, que entendieron que era momento de unirse, de congregarse y de construir algo más grande. Más allá de la competencia, ha sido clave el deseo de formación de las jugadoras promoviendo el conocimiento de las reglas, el respeto al deporte y el desarrollo de valores que elevan el nivel del golf femenino en el país. Pero, sobre todo, ha logrado algo aún más poderoso: crear sentido de pertenencia”. Lo que sí es real es que el golf femenino sigue creciendo, y nos alegramos de ser testigos de ese hito.* Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).