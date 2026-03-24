La Liga Quisqueya rinde un homenaje a Félix Olivo

La Liga de Golf Quisqueya rindió un homenaje al comunicador y propulsor del golf en la Republica Dominicana, Félix Olivo.

La carrera de Olivo en el golf inició desde el 1998, época en que realizo su primer evento.

Al momento de este reconocimiento ya Olivo y sus empresas han realizado más de 350 torneos en el país.

La liga realizó su primera parada de golf en febrero de este 2026, en el Cayacoa Golf Country Club.

Tuvo la participación de 94 jugadores entre miembros de la Liga e invitados.

Olivo ha sido una figura clave en la promoción y difusión del golf en el país.

Sus artículos publicados en diferentes medios de comunicación en el país y sus programas de televisión han sido determinantes para el crecimiento y la proyección del golf dominicano, tanto en el país como a nivel Internacional.

En este mes de marzo del 2026, el Comisionado Nacional de Golf ha designado a Olivo como vicepresidente ejecutivo, con el objetivo de capitalizar su experiencia y sus contactos a nivel nacional e internacional para cumplir con el plan de trabajo en aras del desarrollo del golf y en beneficio de la República Dominicana, según manifestó el embajador Juan Cohen Sander, quien anunció la designación.

Cohen Sander fue presidente de la Federación Nacional de Golf (Fedogolf) en el país.

En la actividad, la liga de golf Quisqueya reconoció tambien a su jugador líder de todas las paradas celebradas durante el 2025, Vincenzo Peruzzo.

En segundo lugar, quedó el jugador Maiker Ramírez.

La parada fue organizada por la directiva de la Liga, encabezada por su presidente MBA Andrés Terrero, el vicepresidente PhD Wladislao Guzman y el tesorero PhD Lenin Herrera.