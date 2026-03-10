El golf y la moral y ética individual del golfista

Hola Fiebruses. De vez en cuando escucho en conversaciones de sobremesa tras cualquier ronda los valores que aporta el golf a la sociedad, y últimamente es casi tendencia en redes sociales y medios masivos el estudio conductual sobre el golf y la manera de comportarse en la vida, siendo que nuestro deporte es uno de los que más aporta a la buena formación y a las buenas costumbres de cualquier individuo, siempre y cuando este entienda que este deporte le suma, porque como dice el refrán, “donde Dios no puso, no puede haber”.

Buscando en algunos medios y en la IA encontré varios artículos en los cuales se resalta el valor que tiene el golf como modelo de respeto y educación entre los que lo practican, especialmente si empiezas a jugar desde niño, cuando aún los valores aún están siendo armados y moldeados para la vida futura. Según estudios recientes “el golf es frecuentemente descrito como un ejercicio de integridad personal, ya que es uno de los pocos deportes que se basa en la autorregulación, la honestidad absoluta y el respeto, ya que el jugador actúa como su propio árbitro, fomentando valores como la integridad, el “fair play”, la humildad ante el éxito, y la aceptación digna de los errores”. El articulo destaca algunos valores morales fundamentales como la honestidad e integridad, el respeto a la etiqueta (la cual incluye a los compañeros de juego, las reglas del juego y el entorno natural), el juego justo (Fair Play), pues el espíritu de juego se basa en competir limpiamente, sin trucos, asumiendo la derrota con dignidad, y disfrutando de la victoria con sencillez. A diferencia de otros deportes, en el golf no hay un árbitro vigilando cada movimiento. Se confía en que el jugador sea su propio juez, penalizándose a sí mismo si comete una infracción, incluso si nadie más la ve. La moralidad en el campo se extiende al respeto por los demás jugadores (por ejemplo guardando silencio, y no pisando la línea de putt de tu competidor). A nivel educativo el golf nos aporta, pues se considera una herramienta de formación de carácter, enseñando disciplina, paciencia, templanza y cortesía, y como tarde o tempano a ti “te va a tocar lo tuyo”, el golf nos muestra la más implacable de las justicias, pues como el reglamento está diseñado para ser equitativo, este permite ajustes sin sanción en situaciones accidentales (como mover la bola por error en el green) para mantener el espíritu de juego limpio, pero penaliza a los que se quieren pasar de listos ante una infracción categorizada como grave, llegando incluso a la descalificación o al oprobio de tus compañeros de juego y de la comunidad con la que interactúas.

Otros valores que aporta el golf son la disciplina y la humildad, pues este deporte exige paciencia, concentración y control de la frustración, enseñando a los jugadores a gestionar sus emociones. Nos enseña a cuidar el entorno pues la moral del golf implica además la responsabilidad de mantener el campo en la misma condición que lo encontraste, reparando divots, las arenas y reponiendo las “chuletas”. Así que cuando estés en el tee del 1 en tu próxima ronda, no veas este deporte como algo que se da por sí solo, sino como una oportunidad de mejorar y de proyectarte al más alto nivel de la excelencia y la educación. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).