Felix Olivo es nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional de Golf

La Comisión Nacional de Golf de la República Dominicana, entidad dirigida por el Comisionado del Golf . Juan Cohen Sander, anunció la designación honorífica de Felix Olivo como Vicepresidente Ejecutivo de la institución.

Cohen señaló que “nuestro propósito con la designación del Sr. Olivo es capitalizar su experiencia y sus contactos a nivel nacional e internacional para cumplir nuestro plan de trabajo en aras del desarrollo de este deporte y en beneficio de la República Dominicana, así como fortalecer nuestra institución apelando a su buen nombre y compromiso demostrando a través de los años con el golf dominicano”, dice un comunicado de prensa.

Y agrega: “ Su nombramiento obedece a la necesidad de impulsar el deporte del golf desde todos ámbitos ya que el mismo es parte importante del turismo, generador de trabajo, y fuente de desarrollo para los jóvenes. El sr. Olivo tiene más de dos décadas trabajando en la industria, y entendemos que su designación será de gran ayuda para nuestros planes futuros”, expresó el ejecutivo.

De su lado, Olivo expresó que “me siento muy agradecido por haber sido escogido para ayudar a elevar el buen nombre que tiene la República Dominicana como destino turístico, y por darme la oportunidad de elaborar un plan de trabajo orientado al desarrollo de la disciplina. Contamos con que el sector gubernamental y privado se integre y colabore para logra llevar adelante planes tan ambiciosos como el desarrollo de una academia de golf para jugadores regulares y para personas de escasos recursos”.

Olivo cuenta con 26 años trabajando en la industria del golf. Es fundador de Medios Fiebre de Golf, entidad responsable de los medios “Fiebre de Golf Premium TV”, espacio televisivo que estuvo en el aire durante 20 años, fue editor de la revista Golf Digest durante dos años, por cuatro años produjo “Fiebre de Golf por ESPN”, y es el fundador de la web www.fiebredegolf.com, de “Fiebre, The Podcast”, y del espacio escrito “Fiebre de Golf por Listin Diario”. Además, con su empresa Golf & Punto EIRL, ha sido el responsable de la organización y logística de centenares de torneos en toda su carrera , y además maneja su nueva división de turismo, “FDG Viajes”.