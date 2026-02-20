Shanel Rodríguez y Álvarez Miyar ganan Torneo del Amor y la Amistad del SDCC

Los jóvenes golfistas Shanel Rodríguez y Fernando Álvarez Miyar se coronaron campeones de la versión 2026 del torneo por el Día del Amor y la Amistad.

El evento fue celebrado el pasado fin de semana en el campo de golf del Santo Domingo Country en parejas con un gran número de golfistas que forman parte del SDCC.

La dupla de Shanel y Álvarez Miyar se llevó los máximos honores del prestigioso torneo tras compilar el mejor score bruto de -8.

Shanel gana el torneo por segundo año seguido, hizo lo propio en 2025. El evento ya es un clásico dentro del SDCC.

Cabe señalar que la portento golfista Shanel Rodríguez se unió al equipo de golf de la Universidad Palm Beach Atlantic.

Rodríguez, quien el año pasado ganó la categoría en femenino como Golfista del Año del Santo Domingo Country Club, viene de jugar grandes torneos, entre ellos el 11avo Torneo Interasociaciones de Fedogolf, representando al equipo de Agopro.

Hace un par de semanas, Shanel se quedó con el segundo lugar del Hurricane Junior Golf Tour, en Eagle Creek Golf Club, Orlando, Florida, Estados Unidos.

En enero del presente año, Shanel Rodríguez también ganó la categoría U18 en la rama f