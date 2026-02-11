Funglode celebrará su tradicional torneo de golf en Miami, simultáneo al Clásico Mundial

El 24th GFDD Golf Tournament 2026 se celebrará el martes 10 de marzo en el prestigioso campo Crandon Golf Key Biscayne, en la ciudad de Key Biscayne, Florida, bajo el formato “shotgun” y con una participación limitada a 120 jugadores, distribuidos en 60 equipos. El evento, organizado en modalidad “scramble” en pareja, se perfila como uno de los encuentros deportivos y sociales más importantes de la comunidad dominicana en el sur de la Florida.

La competencia se jugará por equipos, asignándose un hándicap equivalente al 25% de la suma de los hándicaps individuales de ambos jugadores. El cupo será estrictamente limitado y solo podrán participar quienes formalicen su inscripción a través del portal oficial del torneo. El máximo hándicap permitido por jugador será de 24, garantizando así un nivel competitivo equilibrado.

Las categorías estarán divididas en A (hándicap de equipo de 0 a 6.4) y B (6.5 a 12), ambas saliendo desde tees blancas. En cada categoría se premiarán dos posiciones en bruto y dos en neto. Además, el torneo contempla premios especiales como el drive más largo, cinco reconocimientos por acercamiento a bandera en los hoyos par 3, la mejor puntuación neta overall entre todos los equipos y la prestigiosa Copa GFDD para la mejor puntuación bruta overall.

La jornada iniciará a las 10:30 de la mañana con el registro de jugadores, entrega de kits de bienvenida y apertura del driving range y putting green para prácticas. A las 12:15 del mediodía se celebrará la ceremonia de inauguración en el putting green, mientras que la salida oficial del torneo será a la 1:00 de la tarde. El juego concluirá a las 6:00 p.m., seguido por la cena de premiación y ceremonia de clausura a las 7:30 p.m.

El reglamento establece que los equipos deben estar en su hoyo de salida al menos 10 minutos antes de la hora oficial, con penalidades de dos golpes en caso de retrasos dentro de los primeros cinco minutos. El tiempo estimado de juego para los 18 hoyos será de 4 horas y 50 minutos, pudiendo aplicarse sanciones a quienes excedan el ritmo permitido.

La contribución mínima para participar es de US$800 por jugador, monto que incluye el torneo, kit de bienvenida, souvenirs, bolas de práctica, snacks, bebidas en el campo y la cena de premiación. Los acompañantes que deseen asistir a la cena deberán realizar una contribución de US$500. El cierre de inscripción está pautado para el viernes 6 de marzo de 2026 a las 6:00 p.m., y solo el pago garantiza la participación.

Se espera la presencia de Albert Pujols y otras figuras dominicanas

Los organizadores adelantaron que se espera la presencia de figuras icónicas del deporte dominicano como Albert Pujols y Juan Marichal, lo que elevaría aún más el perfil del evento. La fecha del torneo coincide con la celebración del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde la República Dominicana estará compitiendo en Miami, por lo que se anticipa una masiva presencia de dominicanos en la ciudad.

Precisamente por esa razón, los organizadores optaron por realizar el evento un martes, tomando en cuenta el calendario del equipo dominicano en el Clásico, ya que ese día la selección no tiene partido programado.

La estrategia busca facilitar la asistencia tanto de fanáticos como de personalidades vinculadas al béisbol que ya estarán en territorio estadounidense apoyando a la escuadra quisqueyana.