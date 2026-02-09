Fabio Balbuena se impone en la primera parada del Torneo RD Golf Élite

El veterano Fabio Balbuena se coronó campeón de la primera parada del Torneo RD Golf Élite 2026, evento organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

El torneo, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo competitivo y posicionar a nuestros talentos en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR), fue celebrado entre sábado y domingo en el campo Playa Dorada Golf Course, de Puerto Plata.

Balbuena consiguió el título luego de firmar rondas de 73 en los dos días, el sábado se jugó 36 hoyos y 18 el domingo.

Escoltaron a Balbuena, Edgar Alma con rondas de 74, 75 y 73. Sebastián Ramos Kalaf con 74, 73 y 76.

El evento que tiene a Mastercard Banreservas como patrocinador oficial, Luis José Placeres es el director técnico y director de la Fedogolf.

La segunda parada será celebrada entre el 20 y el 22 de marzo del presente año, en Cayacoa Golf Club.