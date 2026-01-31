Justin Rose rompe su récord de 36 hoyos en Torrey Pines; Brooks Koepka avanza al fin de semana

Justin Rose logró un marcador incluso más destacado el viernes, en el complicado Campo Sur del Farmers Insurance Open, y la prueba está ya en el libro de récords del torneo.

El británico rompió por dos golpes su propia marca de 36 hoyos en Torrey Pines para construir una ventaja de cuatro impactos.

El fin de semana incluirá a Brooks Koepka en su regreso a la Gira de la PGA después de cuatro temporadas en la Liga de Golf LIV financiada por Arabia Saudí. El floridano, cinco veces campeón de majors, sigue desconcertado por los greens de la especie de césped Poa annua y se conformó con un 68 en el Campo Norte, considerado más sencillo, para pasar el corte con el marcador justo.

Faltará Xander Schauffele, el dos veces campeón de majors y originario de San Diego, quien vio terminada su racha de 72 torneos pasando el corte. Su último fin de semana libre en un torneo fue el Masters de 2022.

Koepka está 14 golpes detrás. La pregunta ahora es si alguien puede alcanzar a Rose.

Rose comenzó con un 62 en el Norte, 7,14 golpes por debajo del promedio del campo. Sabía lo que le esperaba en el Sur —sede de dos Abiertos de Estados Unidos— y terminó con un 65, siete bajo par, 7,4 golpes por debajo del promedio del campo.