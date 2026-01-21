Up and Down con los Cortitos desde los fairways

Hola Fiebruses. Estamos iniciando el 2026 y a medida que pasan los días se suceden noticias locales e internacionales que impactan el mundo del golf. Veamos: * ¿Que les parece “la reversa” que metió Brooks Koepka? El hombre se comunicó con el PGA Tour para solicitar su reingreso, y rápidamente el PGAT se inventó un “Programa de Retorno de Miembros” que viene acompañado de una serie de condiciones, y que los jugadores deben aplicar antes del 2 de febrero. El ganador de 5 majors, cual adolescente enamorado dijo que sí, y pronto lo veremos en los fairways. ¡¡Money Talks!! * Tiger y Rory se la están comiendo con la TGL League. No sé si la han visto, pero esa idea de jugar virtual por equipos está mortal (un formato de juego que va ganando adeptos en todo el mundo y RD no es la excepción). Los ratings son buenos y se juega siempre, sin importar clima. Además, los que ganan se llevan unos buenos $$$. * El 21 de marzo será el Torneo ADACAM. La Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima nos ha confiado su primer evento que será celebrado en Vistas Golf and CC. Por allá estaremos trabajando este gran torneo que sé que pronto se convertirá en un clásico. * El LAAC fue un eventazo. Mucha gente en el Lima Golf Club, buena competencia, los eventos colaterales como siempre muy acertados, y el compromiso de sus fundadores, The Master, la USGA y The R&A de seguir impulsando el golf del hemisferio hicieron de este gran “major de los amateurs latinoamericanos” hacen del el LAAC algo especial. Felicitamos a Argentina, país que con Mateo Pulcini agrega su tercer campeón del torneo. * Por cierto, la Royal and Ancient (R&A) estuvo súper activa en Perú. Con Mark Lawrie a la cabeza junto a un gran staff, se nota el trabajo que vienen haciendo por el golf latinoamericano. Los países se lo reconocen y eso es bueno. * Agárrense: Michael La Sasso se va al LIV. Quizás no lo conozcan pero es el actual campeón de la NCAA, a quien Phil Michelson conquistó para que pase al LIV y a su equipo HyFlyers. La Sasso incluso tenía asegurada una invitación al Masters, pero dijo “nananina, dame mi funda”. * Playoff de la FedEx Cup con 8 eventos. Se va una leyenda de esos eventos, el Sanderson Farms que estaba en el calendario del tour desde 1968, y se agrega uno nuevo. Ese tour se mueve más que “vieja en zinc caliente”. * Juega Tiger el PGA Champions Tour…sí o no? Soy de opinión que lo jugará, pero cuando un evento “le dé sus cuartos”, pues no creo que juegue “por amor al arte”. Ese tour le queda bien pues se juega en carritos y a 54 hoyos, o sea que impacta menos su maltrecho cuerpo. * La USGA y la R&A solicitaron cambio de fecha para implementar el uso de la bola que “vuela menos”. La cosa entraría en efecto en 2028 para los Pro’s y en 2030 para los amateurs, pero ahora quieren que sea todo junto en 2030. Ya veremos qué pasa. * Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).